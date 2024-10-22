Авигдор Либерман о деле иранских шпионов

Семья, которую обвиняют в шпионаже на Иран приехала в Израиль еще 35 лет назад, в 1989 году. И не "из Азербайджана", как сообщила пресса, а из СССР. Все в этой семье - галахические евреи. Об этом в интервью израильской прессе заявил экс-министр обороны и иностранных дел Израиля, глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман.

По его словам, главе «шпионской сети» в момент репатриации в Израиль было всего 8 лет, и вырос он в Израиле. Другие участники группы и вовсе родились в Израиле. Поэтому переносить эту историю на всю общину выходцев из бывшего СССР неправильно, сказал Либерман.

Шпионаж в пользу Ирана случался в Израиле в прошлом неоднократно, и во всех случаях причиной было одно - деньги. Никакой идеологии за этим не стоит. Речь идет о людях, которые не устояли перед искушением.

Шпионаж в пользу Ирана случался и ранее и даже в ходе нынешней войны, отметил он.

Напомним, что несколько дней назад власти Израиля арестовали 7 человек по обвинению в шпионаже на Иран. При этом было указано, что они выходцы из Азербайджана. Как оказалось, только один из этих людей родился в Азербайджане еще во времена СССР и по национальности он еврей.