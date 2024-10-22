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(5 часов назад)
Последнее медобследование Губада Ибадоглу подтвердило  ухудшение его  здоровья

Последнее медобследование Губада Ибадоглу подтвердило  ухудшение его  здоровья

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Последнее медобследование Губада Ибадоглу подтвердило  ухудшение его  здоровья

В конце прошлой недели у  экономиста Губада Ибадоглу внезапно усилились боли в груди и на спине, в связи с чем он обратился к кардиологу. Об этом сообщил его брат Галиб Байрамов.

«У  брата аневризма аорты. Несмотря на то, что он нуждается в срочной хирургической операции, ему запрещают  выезд из страны для лечение», - сказал Байрамов.

Последние результаты анализов и эхокардиограммы указывают на осложнение  существующих проблем. «Эхокаридограмма показала расширение за последние полгода диаметра аорты на 2 мм.  В медицине это считает ускоренным ростом и усиливает потребность в хирургической операции.

Кроме того, исследование подтвердило ухудшение повреждений клапанов сердца, а  анализ крови выявил падение уровня гемоглабина», - отметил брат ученого.

Сам Ибадоглу сказал, что  усилилась вялость,  ломота и периодические головокружения.  «Врачи объяснили это побочными эффектами лекарств, которые я принимаю. Поэтому, я приступил к новому курсу лечения, но это не снимает необходимость хирургической операции на сердце.

Кроме того, нормальное передвижение затруднено из-за сильных болей в спине. Это последствие позвоночной грыжи и нервных судорог», - продолжил ученый.

По его словам, адвокаты дважды обращались в Наримановский районный суд для кратковременного выезда за рубеж для обследования, лечения и операции.  Однако суд не принял ходатайства в производства, а Апелляционный суд не удовлетворил жалобы на эти решения.

*Напомним, что известный экономист Ибадоглу был обвинен в изготовлении фальшивой валюты и арестован 23 июля прошлого года.

После многочисленных призывов местных и международных организаций,  22 апреля сего года арест Ибадоглу был заменен домашний арест.

Губад Ибадоглу отвергает выдвинутые против него обвинения и заявляет, что его арест был политическим заказом.

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