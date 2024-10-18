Делегация” Chevron " в Сангачальском терминале

Делегация во главе с Дереком Магнессом, исполнительным директором казахстанского подразделения Eurasia американского энергетического гиганта Chevron, посетила во вторник азербайджанский Сангачальский терминал. Визит был частью продолжающихся усилий по изучению альтернатив маршруту Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на фоне растущих проблем, связанных с российско-украинским конфликтом.

Магнесса и его делегацию сопровождало руководство SOCAR Midstream Operations во время их экскурсии по терминалу, одному из крупнейших предприятий по переработке нефти и газа в регионе. Гивами Рагимли, старший советник bp по правительственным вопросам, приветствовал гостей и представил подробный обзор многолетней истории Азербайджана в нефтяной промышленности, подчеркнув новаторскую роль страны.

Рагимли рассказал о ключевых вехах, таких как первая в мире промышленная нефтяная скважина, пробуренная в 1846 году в Бибиэйбате, Баку, запуск первого в мире нефтяного танкера «Заратустра» в 1878 году и строительство нефтепровода Баку-Батуми в конце 19 века. Азербайджан также получил мировое признание за разработку первой в мире морской нефтяной платформы в 1949 году на месторождении Нефтяные Камни в Каспийском море, которая заслужила место в Книге рекордов Гиннесса.

Рагимли подчеркнул, что после обретения Азербайджаном независимости в 1991 году страна вступила в новую фазу своей нефтяной эры. Тесно сотрудничая с международными партнерами, такими как bp, Азербайджан с тех пор реализовал значительные нефтегазовые проекты, создав критически важную инфраструктуру для повышения энергетической безопасности в Европе и Азии.

Делегация Chevron осмотрела производственные зоны Сангачальского терминала, где им рассказали о технологических процессах на объекте. Терминал перерабатывает сырую нефть и природный газ с нефтяного месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и газового месторождения Шах-Дениз, а экспорт направляется по ключевым трубопроводам, включая трубопроводы Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), а также Южно-Кавказский трубопровод.

Гостям также провели экскурсию по первой насосной станции основного экспортного нефтепровода БТД, который транспортирует сырую нефть в Средиземное море, минуя Турецкие проливы. Центр управления контролем, который контролирует и управляет экспортными трубопроводами, был продемонстрирован с точки зрения его роли в обеспечении целостности и безопасности трубопроводов.

В свете продолжающейся войны на Украине и роста стоимости страхования поставок нефти через Черное море международные нефтяные компании, включая Chevron, наращивают усилия по диверсификации маршрутов экспорта сырой нефти. Трубопровод БТД, начинающийся в Сангачале, предлагает альтернативный маршрут к Средиземному морю, минуя сложности маршрута КТК, который проходит с юга России в порт Новороссийск.

Сангачальский терминал играет жизненно важную роль в обеспечении энергетической безопасности всего евроазиатского региона, и поскольку обсуждения диверсификации маршрутов транспортировки сырой нефти продолжаются, инфраструктура Азербайджана остается ключевым стратегическим активом для мировых энергетических рынков.