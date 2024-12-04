Экономисты о последствиях изобилия долларов на рынке Азербайджана

В ноябре 2024 года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) продал 574,6 миллиона долларов, увеличив общий объем долларовых продаж за первые 11 месяцев года до 6,5 миллиарда долларов. По данным ГНФАР, это на 40,8% больше, чем в ноябре 2023 года, когда было продано 339,9 миллиона долларов.

Согласно своим обязательствам перед государственным бюджетом, ГНФАР должен в 2024 году перевести в бюджет 12,8 миллиарда манатов, что эквивалентно примерно 7,5 миллиардам долларов. С учетом уже проданных 6,5 миллиардов долларов, Фонду осталось для выполнения своих обязательств реализовать еще 1 миллиард долларов .

Руководитель департамента НПО «Поддержка экономических инициатив» Самир Алиев выразил обеспокоенность возможным избытком долларов на финансовом рынке Азербайджана. В своем сообщении в Facebook он отметил, что если ГНФАР полностью выполнит свои обязательства перед бюджетом, то приток долларов может нарушить макроэкономическую стабильность.

Алиев предполагает, что в таком случае Центральный банк Азербайджана (ЦБА) может вмешаться для стабилизации рынка. Это может включать покупку избыточных долларов для пополнения валютных резервов, истощившихся за последние два месяца. Альтернативным шагом могло бы стать снижение объема трансфертов ГНФАР в бюджет, чтобы снизить давление на валютный рынок.

Дунья Сакит, экономист из той же организации, имеет иную точку зрения. Она считает, что коммерческие банки могут поглотить оставшийся миллиард долларов, выставленный на продажу ГНФАР. Декабрь традиционно сопровождается увеличением бюджетных расходов и пиковым спросом на иностранную валюту, что может привести к скупке местными банками доступных долларов.

Если сценарий, описанный Сакит, реализуется, то вмешательство ЦБА на валютном рынке может не понадобиться, что позволит сохранить его валютные резервы и обеспечить органичное равновесие спроса и предложения на рынке.

Экономисты пристально следят за притоком долларов и тем влиянием, которое оно оказывает на финансовый рынок Азербайджана. С одной стороны, избыток ликвидности в иностранной валюте может укрепить манат, стабилизировать инфляцию и повысить покупательную способность потребителей. С другой стороны, неконтролируемый приток долларов может создать сложности для экспортеров и усложнить макроэкономическое управление.

С учетом оставшихся недель до конца года, решения ГНФАР, Центрального банка и коммерческих банков, вероятно, окажут длительное влияние на финансовую экосистему Азербайджана в 2025 году.