Эксперт о причине роста импорта: "Производство в Азербайджане дорогое"
Эксперт о причине роста импорта: "Производство в Азербайджане дорогое"
В попытке поддержать внутреннее производство и ограничить зависимость от импорта Кабинет министров Азербайджана утвердил перечень продовольственных товаров, предназначенных для перехода от зарубежных альтернатив к местным. Постановление, подписанное премьер-министром Али Асадовым, в первую очередь касается таких продуктов, как столовые оливки, сухари, печенье, сладости, макароны, лапша, кус-кус, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара.
Хотя намерение правительства заключается в стимулировании местного производства, снижении зависимости от импорта и смягчении последствий потенциального повышения цен, возникли опасения по поводу эффективности этой стратегии. Примечательно, что в списке отсутствуют многие предметы первой необходимости, входящие в минимальную потребительскую корзину, что отражает проблемы всеобъемлющего перехода к местным альтернативам.
Мазахир Эфендиев, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, в комментарии для Turan подчеркивает цель правительства по стимулированию местного производства, созданию рабочих мест и увеличению налоговых поступлений. Он рассматривает это решение как ключевой шаг на пути повышения продовольственной безопасности и обеспечения населения Азербайджана товарами местного производства.
Однако эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли рисует менее оптимистичную картину, утверждая, что Азербайджан сталкивается с неотъемлемыми проблемами в производстве основных продуктов питания. В интервью Радио Азадлыг он указывает на высокие затраты, низкую производительность и проблемы с качеством как на препятствия для самообеспечения. Магеррамли подчеркивает проблемы с оросительной водой, дорогостоящими средствами производства и зависимость от импортной техники, оборудования, удобрений и семенного материала.
Магеррамли скептически относится к подходу правительства, предполагая, что импорт сырья и его переработка на месте могут не привести к истинной самодостаточности. Он утверждает, что, хотя некоторые продукты, такие как печенье и конфеты, производятся в Азербайджане, предпочтения потребителей часто отдаются импортным альтернативам из-за предполагаемых различий в качестве.
Эксперт предлагает сместить акцент на производство сырья внутри Азербайджана, утверждая, что такой подход побудит местных предпринимателей повышать качество продукции за счет переработки. Несмотря на эти критические замечания, Кабинет министров еще не отреагировал на эти опасения, что оставляет неопределенной эффективность стратегии правительства. Напряженность между поддержкой отечественной промышленности и удовлетворением требований потребителей к качеству и разнообразию усложняет стремление Азербайджана к продовольственной самодостаточности.
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