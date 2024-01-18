ЕСПЧ через 15 лет признал нарушение прав Эмина Милли и Аднана Гаджизаде

Европейский суд по правам человека 18 января объявил 11 постановлений и решений по 30 заявлениям из Азербайджана, сообщил сайт правовой информации https://aihmaz.org/.

Одно из решений связано с поданными 14 лет назад жалобой блогеров Эмина Милли и Аднана Гаджизаде, которые в 2009 году были арестованы и осуждены за хулиганство. Их наказали за публикацию сатирического ролика с критикой коррупции азербайджанских чиновников.

ЕСПЧ признал нарушение их прав по ст. 5.3 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и постановил выплатить им компенсации по 4700 евро.

В деле «Эльданиз Гаджиев и Салман Абдуллаев против Азербайджана», заявителями были члены религиозной общины нурсистов. Они были задержаны и в административном порядке и оштрафованы (1500 манатов) за проведение религиозных собраний в частном доме.

Правительство достигло с ними мирового соглашения и согласилось выплатить каждому из по 3800 евро компенсации за моральный ущерб и 600 евро на возмещение судебных затрат.

По еще одному решению ЕСПЧ правительство должно выплатить Айгюн Махмудовой, жаловавшейся на снос принадлежащего ей нежилого строения, 4000 евро за моральный ущерб и 230 евро на судебные расходы.

В деле «Ильгар Мамедов и другие против Азербайджана» пять заявителей из оппозиционной партии Народного фронта жаловались на административные аресты. Суд признал нарушение прав Ильгара Мамедова, Амиля Мамедзаде, Ислама Гасанова, Самира Гасанова и Васифа Музаффарова и постановил выплатить им компенсации по 1000 евро и по 250 евро за судебные расходы.

ЕСПЧ также удовлетворил жалобу правозащитника Руфата Сафарова за «незаконные и непропорциональные меры» в связи с организацией общественного собрания. Правительство признало это нарушение и согласилось выплатить заявителю 2600 евро за моральный ущерб и 250 евро на компенсацию судебных издержек.

Заявитель Мухаммед Багиров жаловался на необоснованный досудебный арест и пытки. Правительство достигло с ним мирового соглашения и согласилось выплатить компенсацию в 3500 евро, и еще 1250 евро на судебные расходы.

ЕСПЧ также удовлетворил две жалобы партии «Мусават» на запреты проводить мирные собрания. Суд постановил выплатить партии компенсацию в 3000 евро и еще 500 евро ее юридическому представителю.

В деле «Надирли и другие против Азербайджана» заявители жаловались на незаконные и непропорциональные меры против них во время общественных собраний. ЕСПЧ постановил выплатить Исмаилу Надирли, Мюту Тюрксою, Гошгару Ахмедову, Бахтияру Мамедли, Орхану Мамедову и Яшару Хасполадову по 2600 евро и еще по 250 евро на судебные затраты.

В деле «Мамедов и другие против Азербайджана» семь заявителей жаловались на несправедливость административного производства. По этому делу 8 заявителям будет выплачено по 1000 евро за моральный ущерб. Шестерым из них также выплатят по 250 евро за судебные расходы.

В деле «Исмаилзаде против Азербайджана» заявительница Лейла Исмаилзаде (супруга осужденного по «Нардаранскому делу» лидера Движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде) жаловалась на отказ госорганов зарегистрировать имя ее ребенка - «Абульфазл Аббас» (имя приемного внука Пророка Мухаммеда).

Орган ЗАГС мотивировал отказ тем, что этого имени нет в списке, утвержденном Национальной академии наук. Местные суды сочли этот подход правильным и создающим «проблемы в произношении» и не соответствующим интересам ребенка. Заявительница просила признать нарушение ст. 8 (право на уважение частной жизни) Европейской конвенции. Однако ЕСПЧ не усмотрел нарушения ее прав.