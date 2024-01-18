Слияние азербайджанских государственных интернет-провайдеров затягивается на фоне антимонопольной борьбы

Долгожданное слияние двух государственных интернет-гигантов в Азербайджане, ООО "Азтелеком" и ООО "Бактелеком", столкнулось с постоянными неудачами, что ставит под сомнение сроки их объединения. Продолжающиеся задержки с получением одобрения Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики стали препятствием на пути в этой стратегической консолидации.

Эта затянувшаяся бюрократическая возня недавно приняла характер правового спора, когда Государственная служба возбудила дело против обоих провайдеров, обнаружив в их деятельности признаки нарушения антимонопольного законодательства. Мамед Аббасбейли, глава Государственной службы, сообщил на брифинге 18 января, что как Aztelekom, так и Baktelecom внедрили тарифы, превышающие те, которые регулируются Тарифным советом.

Государственная служба обязала провайдеров привести свои тарифы на услуги в соответствие с положениями законов "О телекоммуникациях" и "О регулируемых ценах", а также решениями Тарифного совета. В качестве карательной меры с каждого поставщика был наложен скромный штраф в размере 16 500 манатов.

В вызывающем ответе провайдеры, которым угрожали судебным иском, заявили о своем намерении оспорить санкции в суде. Aztelekom опубликовал заявление, в котором утверждается: "24.06.2023 Государственная служба приняла постановление по делу, возбужденному против провайдеров по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Согласно постановлению, возбужденное дело было прекращено в части, касающейся "допустимости манипулирования ценами" ряда инфраструктурных услуг со стороны поставщиков. Тем же постановлением к каждому из них были применены финансовые санкции. Мы пришли к выводу, что эта часть постановления противоречит действующему законодательству и не является обоснованной. С этой целью в соответствии с законом будет подан иск в суд."

Мамед Аббасбейли подтвердил завершение рассмотрения дела, подчеркнув, что оперативность поставщиков в устранении оставшихся операционных недостатков будет иметь решающее значение при определении условий слияния.

Он отметил, что судебный процесс затягивается, так как истец подал встречный иск.

Госслужба продолжит настаивать на своем решении: «изменение субъектом естественной монополии регулируемой государством цены в любую сторону без согласования с Тарифным советом считается незаконным. Этот вопрос лежит в основе нашего решения и в настоящее время вокруг этого вопроса идут разбирательства».

К тому же налицо факты завышения провайдером тарифов на интернет-услуги сверх установленного государством лимита на аж на 400%,

«Подобные случаи являются препятствием для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в этой сфере», - сказал Аббасбейли.

Заместитель главы Госслужбы Джафар Бабаев отметил, что эти тарифы не являются тарифами для потребителей: «Это тарифы, применяемые Aztelekom к своим конкурентам, работающим на местном рынке, то есть к другим компаниям. Потребитель не видит этих тарифов».

Несмотря на эти проблемы, Aztelekom и Baktelecom уже начали функционировать как интегрированная структура, действующая под руководством единого руководителя Турала Пирвердиева. Степень, в которой эти государственные провайдеры могут преодолеть антимонопольные барьеры и продвинуться вперед в своем слиянии, остается ключевым моментом в этой истории.