Рабочий погиб под завалом
Рабочий погиб под завалом
Утром 18 января в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгаит во время строительства канализационной линии погиб рабочий. Как сообщили Turan в пресс-службе Генпрокуратуры, трагедия произошла в результате оползня.
Погибший Багиров Назим, 1977 года рождения был рабочии ООО "Арчико".
Расследованием инцидента занимается городская прокуратура. Узнать позицию "Арчико" не удалось.
Общество
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Азербайджанская команда завоевала 4 медали на XX Международной Жаутыковской олимпиаде C 8 по 14 января 2024 года в Республике Казахстан прошла XX Международная Жаутыковская олимпиада по информатике, в которой приняли участие 700 учащихся из 16 стран мира. Школьники, проходящие подготовку и принимающие участие на международных олимпиадах по информатике при поддержке Azercell, присоединились к соревнованиям в режиме онлайн и завоевали в общей сложности 4 медали, в числе которых 2 серебряные и 2 бронзовые. Учащийся 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Фуад Гараев и ученик 10-го класса Лицея им. академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли завоевали серебряные медали, а учащийся 10-го класса школы-лицея «Анкара» Али Алиев и ученик 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования города Баку Рауль Джафарли были награждены бронзовыми медалями.
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- 18 январь 2024, 16:16
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- 18 январь 2024, 14:42
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- 18 январь 2024, 13:59
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