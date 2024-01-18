Апелляционный суд оставил Севиндж Вагифгызы под стражей

В Бакинском апелляционном суде 18 января под председательством Джавида Гусейна состоялось рассмотрение жалобы журналистки Севиндж Вагифгызы на отказ в переводе под домашний арест. Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, апелляционная инстанция, не удовлетворив жалобу, оставил в силе решение Хатаинского районного суда.

Вагифгызы присутствовала на процессе, в этой раз она не была заключена в стеклянную клетку, сказал адвокат.

«Мы обратили внимание суда, чтодолжностных лиц Республиканского перинатального центра, привлеченных по делу о гибели в пожаре 4 детей, заключают под домашний арест. Поэтому, оставление под арестом человека, который не никакого ущерба является незаконным.

Севиндж Вагифгызы заявила, что арестована из-за своих журналистских расследований. Однако апелляционный суд не удовлетворил нашу жалобу», - сказал адвокат.

* Севиндж Вагифгызы – главный редактор издания Abzas Media, которая находится под арестом вместе с несколькими сотрудниками этого онлайн издания с 20 ноября прошлого года. Все обвинены в контрабанде валюты. Журналисты отвергают обвинения и связывают их уголовное преследование с антикоррупционными расследованиями Abzas Media