Если цена на АИ-95 будет регулироваться: «Сначала дизель… Цены поднимутся»

В Азербайджане ожидается, что государство будет регулировать цены на бензин марки АИ-95. Об этом заявил глава экономического отдела Министерства энергетики Рауф Гурбанов на заседании парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии 19 ноября, где обсуждались предлагаемые поправки в «Закон об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности». По его словам, АИ-95 вскоре может быть включен в список товаров и услуг, цены на которые регулируются государством.

Касательно ценообразования замминистра отметил, что бензин марки АИ-95 производится в Азербайджане уже несколько месяцев и продается по цене 1,60 маната за литр.

В последние годы рост цен на бензин марки АИ-92 (а также дизельное топливо), регулируемый Тарифным советом, связывают с ростом мировых цен на нефть. Однако при снижении цен на нефть стоимость такого топлива не снижается соответствующим образом.

Если правительство будет регулировать цену на бензин марки АИ-95, будет ли рост? Пока четкого ответа от чиновников правительства получено не было. Более того, не было предоставлено официальных данных об объемах производства этого вида бензина. Однако еще в июле представители НПЗ имени Гейдара Алиева заявляли, что текущее производство полностью удовлетворяет спрос рынка.

В целом производство бензина в Азербайджане снизилось. По данным Госкомстата, в январе-октябре в стране было произведено 1 201 000 тонн бензина, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Член парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Ровшан Мурадов сообщил агентству Turan , что цена на бензин марки АИ-95 в настоящее время не регулируется государством: «Под регулируемые цены попадают только бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Что касается АИ-95, то раньше он производился за рубежом, но сейчас, насколько мне известно, производится и у нас. Именно поэтому его цена снизилась (раньше она составляла 2 маната) и сейчас составляет 1,60 маната. Однако его цена не регулируется».

Депутат добавил, что если Азербайджан и в дальнейшем продолжит стабильно производить бензин марки АИ-95, то его цена может регулироваться: «АИ-92 менее экологичен по сравнению с АИ-95. Сейчас, с появлением электромобилей, мы пытаемся сократить выбросы углерода в атмосферу. Так что в словах замминистра есть доля правды — они, скорее всего, реализуют политику в этой области».

Экономист Зохраб Исмаил рассказал Радио Азадлыг, что цены на топливо в Азербайджане никогда не снижались при регулировании, а всегда повышались: «Даже когда цены на нефть падали до 38-40 долларов, цены здесь оставались высокими. Это связано с общим экономическим кризисом в стране. Цены должны постоянно расти, чтобы показывать какие-то показатели развития, добиваться роста ВВП и наполнять бюджет».

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации рост цен неизбежен: «Существующий кризис можно покрыть только за счет доходов от продажи нефти».

По мнению Исмаила, цена на АИ-95 для Азербайджана уже высока: «Однако, как и все цены на топливо ежегодно растут на 10-20%, так и этот вид бензина подорожает. Думаю, скоро заявят, что разрыв в ценах между видами топлива слишком велик. Сначала приблизят цены на дизельное топливо (1 AZN) и АИ-92 (1,1 AZN) к АИ-95 (1,60 AZN). Потом скажут, что цену на АИ-95 тоже нужно повысить».

Экономист утверждает, что нет никаких оснований для повышения цены на бензин АИ-95: «Для страны, добывающей нефть, нынешняя цена не считается низкой».