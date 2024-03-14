"Если план сработает, мы станем свидетелями роста цен на такси как минимум в два-три раза"

Стремясь реформировать таксомоторную отрасль Азербайджана, заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Хумматов обнародовал планы по значительному сокращению количества такси, работающих в Баку. Это предложение, в случае его реализации, может иметь серьезные последствия не только для транспортного сектора, но и для средств к существованию тысяч водителей, зависящих от этого вида деятельности.

Утверждение Хумматова о том, что "для Баку должно быть достаточно 20 тысяч такси", отражает согласованные усилия по упорядочению транспортного ландшафта города. Учитывая, что с лета количество такси уже сократилось с 67 тысяч до 60 тысяч, хотя и с небольшими изменениями, правительство сигнализирует об отходе от статус-кво. Однако сохраняются опасения по поводу судьбы примерно 40 тысяч водителей, которые могут столкнуться с безработицей в результате этих реформ.

Отвечая на эти вопросы, Хумматов подчеркнул, что перемещение рабочих мест не будет таким ужасным, как ожидалось. Он упомянул возможности в сфере общественного транспорта, грузоперевозок и двойной работы в качестве потенциальных направлений для изучения пострадавшими водителями. Тем не менее, критики по-прежнему настроены скептически, предупреждая об экономических последствиях, которые могут возникнуть в результате повсеместной безработицы в секторе такси.

Законодательные поправки, внесенные с прошлого года, подчеркивают приверженность правительства обновлению индустрии такси. Эти изменения устанавливают строгие требования к водителям такси, включая медицинские осмотры, техосмотр транспортных средств и соблюдение системы выпускных карточек. Сторонники таких мер утверждают, что они необходимы для повышения качества обслуживания и приведения стандартов в соответствие с теми, которые соблюдаются в развитых странах.

Депутат Малахат Ибрагимгызы в беседе с Turan выразила поддержку предлагаемым изменениям в индустрии такси Азербайджана. Сославшись на обеспокоенность по поводу нынешнего качества транспортных услуг, Ибрагимгызы выделил такие проблемы, как грязные транспортные средства и слабые протоколы медицинского освидетельствования водителей. В соответствии со стандартами, соблюдаемыми в развитых странах, депутат подчеркнул важность специализированной подготовки, оценки физического и психического здоровья и единых требований к водителям такси.

Одобрение Ибрагимгызы сокращения количества такси основано на вере в то, что это приведет к улучшению качества обслуживания. Однако депутат также помнит о потенциальных подводных камнях, утверждая, что такие реформы не должны прокладывать путь к монополистической практике или повышению цен. Позиция Ибрагимгызы подчеркивает деликатный баланс, необходимый для достижения двойной цели - повышения стандартов обслуживания при одновременной защите интересов потребителей.

Выступая за строгие правила и целенаправленное сокращение числа такси, Ибрагимгызы придерживается более широкой цели модернизации транспортного сектора Азербайджана.

Более широкие последствия этих реформ выходят за рамки непосредственных проблем занятости. Генеральный план развития Баку предусматривает постепенное снижение использования такси, прогнозируя снижение к 2040 году до 2,7%. Такие прогнозы требуют переоценки транспортной инфраструктуры города и согласованных усилий по развитию альтернативных вариантов, таких как автобусы, станции метро и поезда.

Эксперт по транспорту Аршад Гусейнов подчеркивает симбиотическую взаимосвязь между службами такси и общественным транспортом. Он утверждает, что сокращение количества такси без одновременного улучшения доступности и надежности альтернативных видов транспорта рискует усугубить существующие проблемы и подпитывать незаконную деятельность такси.

Экономист Натиг Джафарли поднимает важные вопросы, касающиеся обоснования стремления правительства сократить количество такси. В интервью Радио Азадлыг он утверждает, что существующая нормативно-правовая база в сочетании с рыночной конкуренцией эффективно сдерживают рост цен в секторе такси. Опасения Джафарли сосредоточены на потенциальном искажении рынка и монополистических тенденциях, которые могут возникнуть в результате резкого сокращения числа такси: "Если план сработает, мы станем свидетелями роста цен на такси как минимум в два-три раза".

Более того, перспектива трудоустройства десятков тысяч уволенных таксистов в альтернативных секторах, по-видимому, сопряжена с трудностями. Экономист подчеркивает непрактичность назначения этих людей на должности в общественном транспорте, учитывая различия в наборах навыков и квалификации.

По мере того, как Азербайджан преодолевает сложности реформы индустрии такси, установление баланса между надзором регулирующих органов, динамикой рынка и социально-экономическими соображениями становится насущной необходимостью. Успех этих реформ зависит не только от повышения качества обслуживания, но и от обеспечения работой тех, кто зависит от индустрии такси. Неспособность решить эти проблемы рискует усугубить проблемы безработицы и подорвать более широкие цели модернизации транспорта.