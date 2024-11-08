Государство может обойтись без налогов на импорт продовольствия

В Азербайджане правительство все больше полагалось на налоговые льготы для импортируемых товаров как на инструмент стабилизации цен на внутреннем рынке. Освобождение от 18% НДС на импорт пшеницы, продленное в этом году, является примером такого подхода. Также были введены новые меры, включая налоговые льготы на импорт зарядных устройств для электромобилей, в то время как в настоящее время обсуждаются льготы для дорогостоящих лекарств. В частности, импорт оборонной продукции по-прежнему не облагается налогами и таможенными пошлинами.

Однако, поскольку импортные продукты питания составляют все большую долю в потреблении домохозяйств, азербайджанские семьи ощущают на себе тяжесть растущих расходов. По данным Государственного Таможенного Комитета, за первые девять месяцев этого года Азербайджан импортировал 41 400 тонн мяса, что на 11 200 тонн (36,9%) больше, чем в предыдущем году. Стоимость импортамяса выросла на 30,4 млн долларов, что на 50,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт мяса в настоящее время составляет 0,6% от общего объема импорта страны.

За тот же период импорт молока и сливок составил 10 400 тонн на сумму 17,3 млн долларов США. Это означает рост на 1 200 тонн (13,2%), но падение стоимости на 7,6%, на 1,4 млн долларов США по сравнению с предыдущим годом. Разница в ценах между сливками и молоком на местных рынках заставила потребителей выбирать более дешевый вариант, что способствовало заметному снижению продаж сливок. Стоимость импорта молока и сливок составила всего 0,1% от общего объема импорта Азербайджана.

По мнению экономиста Ровшана Агаева, граждане Азербайджана не должны нести столь тяжелое налоговое бремя на импорт основных товаров. «Значительная часть доходов домохозяйств в Азербайджане тратится на основные товары и услуги, большая часть которых включает импортную продукцию, облагаемую налогом на границе», — отметил Агаев. Он сравнил ситуацию с Турцией, где экспорт освобожден от налогов, а НДС взимается только с импорта. В Турции годовые налоги на импорт составили 39 миллиардов долларов в 2023 году, или 15% от ВВП — на 30% ниже по отношению к ВВП, чем в Азербайджане. Бюджет Турции почти полностью финансируется за счет налогов, при этом 90% доходов поступают из налогов, что требует всеобъемлющего налогообложения импорта.

Напротив, половина бюджета Азербайджана формируется за счет налогов, а другая половина — за счет доходов от нефти и газа. Это дает правительству Азербайджана возможность облегчить налоговое бремя на импорт, что может значительно снизить рыночные цены на импортные продукты питания, улучшив благосостояние населения, утверждает Агаев.

Фискальный разрыв, возникающий из-за освобождения от налога на импорт, можно было бы преодолеть, борясь с всепроникающей бюрократической коррупцией. Развивающиеся экономики со значительными доходами от нефти и газа, такие как Азербайджан, в состоянии снизить или даже отменить налоги на импортируемые продукты питания. Например, Аргентина снизила свою национальную ставку налога на импорт (PAIS) с 17,5% до 7,5% по состоянию на 2 сентября после резкого повышения в начале этого года, направленного на увеличение государственных доходов и сокращение бюджетного дефицита. Однако повышение привело к резкому росту цен на импортные товары, что серьезно повлияло на бюджеты беднейших граждан Аргентины.

Продолжающийся рост импорта продовольствия в Азербайджан выявляет недостатки сельскохозяйственной политики правительства, в частности, его опору на крупные агропромышленные холдинги, часто связанные с чиновниками-олигархами . Эти агрохолдинги, призванные решить проблему нехватки продовольствия в стране, были созданы путем перераспределения земель, арендованных мелкими фермерами, многие из которых обанкротились и направлись в города. Между тем, владельцы этих холдингов, как сообщается, скрыли часть своей прибыли в иностранных банках. В результате правительство было вынуждено импортировать основные продукты питания, переложив бремя НДС на население.

По данным Госкомстата, за первое полугодие 2024 года импорт продовольствия составил 1,13 млрд долларов США, что на 73 млн долларов США, или на 6,9%, больше, чем за аналогичный период 2023 года.