9 ноября будет дождливо
9 ноября будет дождливо
В субботу в Баку и на Апшероне ожидаются дожди, местами интенсивные.
Утром и вечером туман. Ветер Северо-западный.
Температура воздуха ночью +6+10, днем +12+15 градусов. Влажность ночью и днем 70-80 %.
По регионам осадки не ожидаются, местами туман, ветер восточный.
Температура воздуха в низменности ночью +2+7, днем +14+18 градусов. В горах будет -3- 8 мороза ночью, и 0+5 днем.
Общество
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- 9 ноябрь 2024, 13:40
В воскресенье, 10 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди, юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 13-17° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при Минэкологии Азербайджана.
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- 9 ноябрь 2024, 12:20
Группа жителей поселка Борадигях Масаллинского района обратились к руководству страны в связи с аварийным состоянием местной школы. В обращении, адресованном президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и министру науки и образования Эмину Амруллаеву указывается, что школа N 1 имени Низами Гянджеви оказалось в опасном для проведения занятий положении.
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- 8 ноябрь 2024, 15:34
8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы. В 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность посредством 44-дневной войны и однодневной военной операции в 2023 году. Хотя между лидерами Азербайджана, Армении и России была подписана декларация о прекращении огня, мирный договор между Баку и Ереваном до сих пор не подписан, даже спустя четыре года.
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- 7 ноябрь 2024, 16:37
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