9 ноября будет дождливо

8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы. В 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность посредством 44-дневной войны и однодневной военной операции в 2023 году. Хотя между лидерами Азербайджана, Армении и России была подписана декларация о прекращении огня, мирный договор между Баку и Ереваном до сих пор не подписан, даже спустя четыре года.