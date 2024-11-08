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(57 минут назад)
9 ноября будет дождливо

9 ноября будет дождливо

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

9 ноября будет дождливо

В субботу в Баку и на Апшероне ожидаются дожди, местами интенсивные.

Утром и вечером туман. Ветер Северо-западный.

Температура воздуха ночью +6+10, днем +12+15 градусов. Влажность ночью и днем 70-80 %.

По регионам осадки не ожидаются, местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха в низменности ночью +2+7, днем +14+18 градусов. В горах будет -3- 8 мороза ночью, и 0+5 днем.

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