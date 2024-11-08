Наступил COP29. Когда будет подписано мирное соглашение?

8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы. В 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность посредством 44-дневной войны и однодневной военной операции в 2023 году. Хотя между лидерами Азербайджана, Армении и России была подписана декларация о прекращении огня, мирный договор между Баку и Ереваном до сих пор не подписан, даже спустя четыре года.

Как азербайджанское, так и армянское руководство в различных выступлениях заявляли, что большинство статей проекта мирного договора согласованы. На этой неделе обе стороны объявили, что представили свои последние ответы относительно переговоров. Эксперты полагают, что определенные факторы могут придать импульс процессу.

В заявлении, опубликованном 8 ноября, в День Победы, Министерство иностранных дел Азербайджана отметило значительный прогресс в двусторонних переговорах по проекту мирного договора. Однако вызовы и угрозы все еще сохраняются: «В частности, продолжающиеся территориальные претензии к нашей стране в Конституции Армении и присутствие сил, которые могут подтолкнуть Армению к возобновлению военной агрессии, остаются препятствиями на пути к прочному миру».

Член Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Бабаоглу заявил агентству Turan, что настало время для достижения результата в мирных переговорах.

Он отметил, что определенные события уже дали толчок в этом направлении: «Одним из таких событий стали выборы, проведенные в Соединенных Штатах. С другой стороны, к 2025 году мы можем ожидать окончательного мнения об итогах войны между Россией и Украиной. Хотя эти два вопроса могут показаться не связанными напрямую с миром между Арменией и Азербайджаном, они действительно имеют значение для этого процесса».

По словам Бабаоглу, было два центра, пытающихся отговорить премьер-министра Армении Никола Пашиняна от мира: «Один из них после выборов в США может уже не оказывать прежнего уровня поддержки. Второй — Франция. Однако на прошедшей вчера в Будапеште конференции Европейского политического сообщества президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция выступает против империализма и не желает обсуждать перекройку границ. Это можно рассматривать как смягчение позиции Франции, что, я считаю, может повлиять и на позицию Армении».

Он добавил, что после встречи в Казани в прошлом месяце президента Азербайджана и премьер-министра Армении стало ясно, что мирный процесс серьезно обсуждается: «Поэтому я считаю, что мы можем стать свидетелями определенных шагов, предпринимаемых в 2025 году, но закключение мирного соглашения может быть отложено до 2027 года. Это связано с тем, что главная цель Азербайджана заключается в том, чтобы Армения исключила из своей Конституции территориальные претензии к нашей стране. Мы совершили эту ошибку один раз в своей истории. В 1918 году премьер-министр Азербайджанской Демократической Республики Фетэли Хан Хойский написал в письме, что мы прекратили войну и передали Ереван Армении, ожидая взамен, что они не будут претендовать на Гёйчу, Нахчыван или Карабах. В то время они должны были получить от армян письменное обязательство по этому поводу».

Политический аналитик Насими Маммадли рассказал Радио "Азадлыг", что если раньше переговоры проходили при посредничестве России, а затем Брюсселя, то теперь они проходят в двустороннем формате. По словам эксперта, заявления с обеих сторон свидетельствуют о наличии политической воли к подписанию мирного договора, и значительная часть вопросов уже согласована. Однако, указав на тот факт, что согласованные и несогласованные вопросы не были обнародованы, он сказал, что определенные элементы обязательно должны быть включены в договор между двумя странами: «Сюда входят взаимное обязательство не применять военную силу друг против друга, отсутствие территориальных претензий, изменения в законодательстве для отражения этого и положения, связанные с разоружением».

Маммедли подчеркнул, что поскольку детали договора полностью не известны, трудно сказать, какие разногласия существуют. Политолог предположил, что стороны могут испытывать трудности в согласовании компенсации за ущерб, нанесенный азербайджанской территории.

Аналитик считает, что избрание Дональда Трампа президентом США может создать более благоприятную среду для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном: «Я думаю, что подписание мирного соглашения не займет много времени».

4о