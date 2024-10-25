  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast14.10 C
  • Суббота, 26 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(39 минут назад)
Импорт животных и растительных жиров в Азербайджан вырос на 23,9% за первые девять месяцев 2024 года

Импорт животных и растительных жиров в Азербайджан вырос на 23,9% за первые девять месяцев 2024 года

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Импорт животных и растительных жиров в Азербайджан за 9 месяцев вырос на 23,9%

Согласно официальным данным, импорт животных и растительных жиров и масел в Азербайджан вырос с января по сентябрь 2024 года по весу на 23,9% и на 16,2% по стоимости. Несмотря на рост объемов, стоимость импорта этих продуктов снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Так, стоимость тонны растительного масла снизилась на 6,1% до 1199,6 долларов США в 2024 году по сравнению с 1278,6 долларов США в 2023 году.

Рост цен был зафиксирован в сентябре, при этом стоимость сливочного масла и растительных масел выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9%. Это происходит на фоне продолжающегося третий месяц подряд роста розничных цен на эти основные товары. Азербайджан для удовлетворения потребительского спроса в значительной степени опирается на импорт, при этом 95% растительного масла поставляется из-за рубежа.

Устойчивый рост цен на импортные жиры и масла контрастирует с недавним снижением стоимости импорта, указывая на проблемы  стабилизации цен.

Написать отзыв

Экономика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей