Импорт животных и растительных жиров в Азербайджан вырос на 23,9% за первые девять месяцев 2024 года
Импорт животных и растительных жиров в Азербайджан за 9 месяцев вырос на 23,9%
Согласно официальным данным, импорт животных и растительных жиров и масел в Азербайджан вырос с января по сентябрь 2024 года по весу на 23,9% и на 16,2% по стоимости. Несмотря на рост объемов, стоимость импорта этих продуктов снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Так, стоимость тонны растительного масла снизилась на 6,1% до 1199,6 долларов США в 2024 году по сравнению с 1278,6 долларов США в 2023 году.
Рост цен был зафиксирован в сентябре, при этом стоимость сливочного масла и растительных масел выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9%. Это происходит на фоне продолжающегося третий месяц подряд роста розничных цен на эти основные товары. Азербайджан для удовлетворения потребительского спроса в значительной степени опирается на импорт, при этом 95% растительного масла поставляется из-за рубежа.
Устойчивый рост цен на импортные жиры и масла контрастирует с недавним снижением стоимости импорта, указывая на проблемы стабилизации цен.
Экономика
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