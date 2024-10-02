Почасовая оплата: «Они могут получать более высокую зарплату». «Это кажется проблематичным»

В Азербайджане планируется расчет заработной платы на почасовой основе вместо ежемесячной. При этом, по заявлениям чиновников, в следующем году ожидается повышение заработной платы. Пока официальной информации о том, насколько вырастет заработная плата, нет. Однако эксперты говорят, что переход на почасовую оплату труда в Азербайджане представляется весьма сложным и может привести к злоупотреблениям.

В настоящее время минимальная заработная плата в Азербайджане составляет 345 манатов. Расчеты показывают, что лица, работающие по восемь часов в день при пятидневной рабочей неделе и получающие минимальную заработную плату, зарабатывают 2 маната 15 гепиков в час, а работающие по шестидневной рабочей неделе — 1 манат 79 гепиков в час. Для сравнения, законодательно установленная минимальная почасовая заработная плата в Германии составляет 12,41 евро (23,62 маната). Во Франции этот показатель составляет 11,52 евро (21,92 маната) при 35-часовой рабочей неделе. В Японии минимальная почасовая заработная плата составляет 6 иен (10,2 маната), а в США — 7,25 долларов (12,32 маната).

В следующем году социальные расходы в госбюджете, как ожидается, возрастут на 14%. Кабинет министров заявил, что в 2025 году расходы на социальную защиту и социальное обеспечение в госбюджете составят 4 миллиарда 998 миллионов манатов, что на 607 миллионов манатов больше расходов этого года. Подчеркивается, что повышение заработной платы и социальных выплат в 2025 году коснется более 2 миллионов граждан.

Министерство труда и социальной защиты населения через Turan заявило, что с 2018 года в Азербайджане реализовано четыре пакета социальных реформ, которые охватили 4 миллиона граждан: «В рамках этих пакетов на улучшение социального благосостояния граждан было потрачено более 7 миллиардов манатов».

В министерстве отметили, что по поручению главы государства Ильхама Алиева в следующем году также будут повышены минимальная заработная плата и минимальные пенсии: «Предложения по этому поводу будут представлены до 1 ноября. Обсуждения продолжатся в рамках бюджетных документов следующего года, будет рассчитана финансовая нагрузка».

Что касается перехода на почасовую оплату труда, представитель учреждения заявил, что обсуждения по внедрению почасовой оплаты продолжаются: «Общественности будет предоставлена ​​обширная информация о результатах».

Член Комитета по труду и социальной политике Национального собрания Вюгар Байрамов заявил, что процент повышения минимальной заработной платы в следующем году будет объявлен 1 ноября.

По словам депутата, повышение не только обеспечит рост минимальной заработной платы, но и заработной платы по всем уровням единой тарифной сетки. Повышение коснется не менее 600 тысяч заработных плат граждан: «В отраслях, финансируемых из государственного бюджета, также увеличиваются месячные тарифные ставки работников в соответствии с изменением размера минимальной заработной платы. Заработная плата наших граждан, работающих в различных отраслях экономики и не являющихся государственными служащими, финансируется из государственного бюджета на основе единой тарифной сетки. Ожидаемое повышение минимальной заработной платы приведет к росту практически по всем уровням заработной платы, указанным в единой тарифной сетке. При этом не имеет особого значения, ниже или выше минимального размера оплаты труда».

В.Байрамов отметил, что ожидается повышение заработной платы и в частном секторе: «Повышение минимальной заработной платы коснется всех работников, получающих минимальную заработную плату во всех секторах, независимо от формы собственности. Таким образом, ожидаемое повышение коснется и частного сектора. То есть ни один сектор не сможет платить заработную плату ниже минимальной заработной платы. Повышение коснется только тех, кто в настоящее время получает минимальную заработную плату в частном секторе».

По его словам, изменение минимальной заработной платы является обязательным в частном секторе только для тех, кто получает минимальный уровень заработной платы: «Работникам, получающим более высокую заработную плату, заработная плата определяется решением соответствующего хозяйствующего субъекта. Однако ожидаемое повышение минимальной заработной платы с учетом уровня инфляции рекомендуется с учетом более высокого роста заработной платы и в частном секторе».

Член комитета, комментируя переход на почасовую оплату труда, заявил, что в ряде развитых стран применяется почасовая система оплаты труда: «В этом контексте обсуждаются вопросы внедрения аналогичных механизмов в Азербайджане».

По мнению депутата, если такой переход произойдет, граждане смогут получать более высокую заработную плату, а их трудовые права будут лучше защищены: «Поскольку почасовая оплата труда позволяет работнику работать в нескольких местах. При этом, если работник работает сверхурочно, в выходные или праздничные дни, можно будет ввести специальные выплаты по повышенным ставкам».

Экономист Натик Джафарли, председатель партии «Республиканская альтернатива» (REAL), сказал Радио Азадлыг, что переход на почасовую оплату труда кажется очень сложным в нынешней экономической модели Азербайджана: «Многие законодательные акты также необходимо будет изменить. Поскольку основными рабочими местами в Азербайджане являются государственные организации, а зарплаты выплачиваются из государственного бюджета, перейти на почасовую систему оплаты труда там очень сложно. Самую большую категорию бюджетных зарплат составляют учителя, их более 200 000. Они уже преподают по часам, как вы переведете их на почасовую систему оплаты труда? Это кажется проблематичным».

Что касается частного сектора, то, по мнению эксперта, возникнет совсем другая проблема: «В частном секторе договоры будут заключаться на основе минимальной почасовой ставки. Праздничные и выходные дни учитываться не будут. Это приведет к определенным проблемам».

Н.Джафарли считает, что даже если в стране будет принята почасовая система оплаты труда, у государства должны быть различные критерии: «Например, продолжительность ежедневного рабочего времени не должна быть менее 4 часов, а оплата за час не должна быть ниже определенной суммы. С помощью этих барьеров можно в какой-то степени защитить права работников».

Что касается повышения минимальной заработной платы, то, по оценкам экономиста, если посмотреть на параметры бюджета, серьезное повышение не представляется вероятным: «Максимальное повышение может составить около 10 процентов. Еще одной проблемой для нас является то, что рост зарплат и пенсий не соответствует изобилию товаров и продуктов на рынке. Объем товаров и продуктов остается прежним, а рост зарплат только усиливает инфляционное давление».