Подписана дорожная карта по развитию азербайджано-российского сотрудничества
«Дорожная карта по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024 – 2026 годы», была подписана 22 января в Баку по итогам переговоров вице-премьеров правительств двух стран – Шахина Мустафаева и Алексея Орверчука.
Как сообщили в Кабинете министров Азербайджана, стороны выразили удовлетворение успешным развитием азербайджано-российских дружественных отношений в различных сферах.
В течение 2018-2023 годов были исполнены дорожные карты по расширению сотрудничества в области торговли, транспорта, совершенствованию таможенной и погранично-пропускной инфраструктуры и др.
По сравнению с 2017 годом товарооборот вырос более чем в 2 раза и в прошлом году превысил 4,3 миллиарда долларов США.
Объем грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг» увеличился на 44 процента по сравнению с 2017 годом.
Новая дорожная карта предусматривает принятие конкретных шагов по развитию сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной, транспортной, промышленной, аграрной, энергетической, туристической, гуманитарной и социальной сферах, а также в области продовольственной безопасности, инноваций и информационных технологий.
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