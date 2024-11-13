Премьер-министр Хорватии Пленкович подчеркнул важность защиты Адриатического моря и продвижения возобновляемых источников энергии на COP29 в Баку
Премьер-министр Хорватии Пленкович подчеркнул важность защиты Адриатического моря и продвижения возобновляемых источников энергии на COP29 в Баку
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в своем выступлении на саммите COP29 в Баку в среду объявил об активизации усилий Хорватии по защите Адриатического моря и продвижению проектов в области возобновляемых источников энергии.
«Мы считаем, что увеличение доли возобновляемых источников энергии во всем мире имеет решающее значение. Это требует дополнительного финансирования, и COP29 может стать финансовым климатическим саммитом», — заявил Пленкович.
Хорватский лидер прогнозирует, что к 2030 году 42% энергобаланса страны будет обеспечиваться за счет альтернативных источников.
«Хорватия занимает восьмое место в ЕС по достижению целей устойчивого развития, включая зеленые решения и устойчивость технологий», — отметил Пленкович.
По словам премьер-министра, в 2022 году возобновляемые источники энергии составили 29,5% потребления энергии в Хорватии, и эта цифра продолжает расти. Благодаря таким инициативам, как «зеленый водород» и развитие геотермальной энергетики, Хорватия стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии до 42,5% к 2030 году. Пленкович подчеркнул, что инвестиции в хранение гидроэлектроэнергии жизненно важны для обеспечения стабильности во время перебоев в подаче электроэнергии, в этой области Хорватия имеет значительный потенциал. Усилия страны демонстрируют, что экономический рост и экологическая ответственность могут сосуществовать.
Пленкович заметил, что устойчивый экономический рост Хорватии не связан с увеличением выбросов CO2, поскольку страна поддерживает уровень углекислого газа значительно ниже среднего по ЕС.
«Мы стремимся защищать нашу окружающую среду и биоразнообразие, стремясь сохранить 30% Адриатического моря в рамках Глобальной программы сохранения биоразнообразия. Мы расширяем наши энергетические обязательства на международном уровне, примером чему служит инициатива «Чистая энергия для островов ЕС», запущенная во время нашего председательства в Совете ЕС», — сказал он.
Премьер-министр добавил, что Хорватия продвигает передовые технологии для преобразования неперерабатываемого пластика, текстиля, шлама и биогенных отходов в водород с нулевым уровнем выбросов. Это нововведение решает как проблему загрязнения окружающей среды, так и доступ к энергии, одновременно сокращая выбросы метана.
Экономика
-
- 13 ноябрь 2024, 22:16
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил «Зеленую таксономию» согласно решению своего Совета директоров от 13 ноября.
-
- 13 ноябрь 2024, 21:55
Азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR подписала соглашение о совместном развитии с болгарской компанией «Asarel Energy», входящей в состав холдинга Asarel Medet. Подписание состоялось 13 ноября в рамках саммита COP29 в присутствии президентов Азербайджана и Болгарии, Ильхама Алиева и Румена Радева.
-
Генеральный директор Saudi Electricity Халид Аль-Хамиди и Баба Рзаев, председатель государственной энергетической компании Азербайджана Azerenergy, подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) в среду во время саммита COP29 в Баку. Соглашение, подписанное после встречи на высоком уровне между министром энергетики Азербайджана и его саудовским коллегой в Голубой зоне мероприятия, направлено на расширение сотрудничества по интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему Азербайджана.
-
Генеральный директор ICGB, оператора газопровода Греция-Болгария (IGB), Теодор Георгиева подчеркнула решающую роль Азербайджана и других поставщиков газа в Евросоюз в случае возможного прекращения поставок российского газа через Украину, общаясь с журналистами в кулуарах COP29 в Баку.
Написать отзыв