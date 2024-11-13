Премьер-министр Хорватии Пленкович подчеркнул важность защиты Адриатического моря и продвижения возобновляемых источников энергии на COP29 в Баку

Премьер-министр Хорватии Пленкович подчеркнул важность защиты Адриатического моря и продвижения возобновляемых источников энергии на COP29 в Баку

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в своем выступлении на саммите COP29 в Баку в среду объявил об активизации усилий Хорватии по защите Адриатического моря и продвижению проектов в области возобновляемых источников энергии.

«Мы считаем, что увеличение доли возобновляемых источников энергии во всем мире имеет решающее значение. Это требует дополнительного финансирования, и COP29 может стать финансовым климатическим саммитом», — заявил Пленкович.

Хорватский лидер прогнозирует, что к 2030 году 42% энергобаланса страны будет обеспечиваться за счет альтернативных источников.

«Хорватия занимает восьмое место в ЕС по достижению целей устойчивого развития, включая зеленые решения и устойчивость технологий», — отметил Пленкович.

По словам премьер-министра, в 2022 году возобновляемые источники энергии составили 29,5% потребления энергии в Хорватии, и эта цифра продолжает расти. Благодаря таким инициативам, как «зеленый водород» и развитие геотермальной энергетики, Хорватия стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии до 42,5% к 2030 году. Пленкович подчеркнул, что инвестиции в хранение гидроэлектроэнергии жизненно важны для обеспечения стабильности во время перебоев в подаче электроэнергии, в этой области Хорватия имеет значительный потенциал. Усилия страны демонстрируют, что экономический рост и экологическая ответственность могут сосуществовать.

Пленкович заметил, что устойчивый экономический рост Хорватии не связан с увеличением выбросов CO2, поскольку страна поддерживает уровень углекислого газа значительно ниже среднего по ЕС.

«Мы стремимся защищать нашу окружающую среду и биоразнообразие, стремясь сохранить 30% Адриатического моря в рамках Глобальной программы сохранения биоразнообразия. Мы расширяем наши энергетические обязательства на международном уровне, примером чему служит инициатива «Чистая энергия для островов ЕС», запущенная во время нашего председательства в Совете ЕС», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что Хорватия продвигает передовые технологии для преобразования неперерабатываемого пластика, текстиля, шлама и биогенных отходов в водород с нулевым уровнем выбросов. Это нововведение решает как проблему загрязнения окружающей среды, так и доступ к энергии, одновременно сокращая выбросы метана.