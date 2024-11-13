Премьер-министр Италии Мелони призвала к коллективным действиям по борьбе с изменением климата на саммите COP29 в Баку

Премьер-министр Италии Мелони призвала на саммите COP29 в Баку к коллективным действиям по борьбе с изменением климата

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в среду, в ходе своего выступления на саммите COP29 в Баку призвала к коллективным действиям по ограничению глобального потепления 1,5°C, подчеркнув необходимость единого ответа на климатический кризис.

Мелони подчеркнула важность утроения мощностей возобновляемой энергетики и удвоения энергоэффективности к 2030 году, подчеркнув, что сотрудничество между основными источниками выбросов парниковых газов имеет решающее значение.

«Италия готова внести свой вклад, выделив более 4 миллиардов евро из своего климатического фонда на африканские инициативы и поддержав такие организации, как Зеленый климатический фонд и Фонд потерь и ущерба», — заявила Мелони.

Премьер-министр Италии подчеркнула необходимость сбалансированного энергетического перехода, включая продолжение использования ископаемого топлива, одновременно выступая за диверсифицированный подход.

«Нам нужна диверсифицированная стратегия, которая включает возобновляемые источники энергии, биотопливо, водород и ядерный синтез. Италия находится на переднем крае технологии ядерного синтеза. Во время нашего председательства в G7 мы провели первую встречу Глобальной группы по термоядерной энергии, спонсируемую Международным агентством по атомной энергии. Мы полны решимости возродить эту революционную технологию, превратив энергию из геополитического оружия в общий ресурс», — сказала она.

Мелони также призвала к усилению энергетической дипломатии для укрепления партнерских отношений между глобальным Севером и Югом, отметив, что общие судьбы открывают возможности для устойчивого роста.