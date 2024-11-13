Премьер-министр Греции Мицотакис призвал к «умному зеленому соглашению» на саммите COP29 в Баку

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступая в среду на саммите COP29 в Баку, призвал европейских лидеров заключить «умную зеленую сделку», предусматривающую сбалансированный подход к энергетическому переходу, учитывающий как экологические, так и экономические реалии.

«Энергетический переход лежит в основе повестки дня Греции. С 2005 года мы сократили выбросы на 45%. Раньше на бурый уголь приходилось более 50% нашего производства электроэнергии; сегодня его доля составляет всего 6%. Почти половина нашей энергии теперь вырабатывается за счет ветра и солнца. Мы утепляем дома и разрабатываем цепочку поставок для улавливания углерода для нашей промышленности», — сказал Мицотакис в своем обращении.

Премьер-министр Греции подчеркнул, что в то время как Европа добивается своих целей в области устойчивого развития, ей необходимо решать проблемы, связанные с высокими затратами на энергоносители и налогами на выбросы, которые, как он предупредил, подрывают конкурентоспособность европейских компаний.

«Мы не можем загнать себя в индустриальное небытие», — предупредил Мицотакис.

Мицотакис обозначил четыре неотложных приоритета для Европы: признание компромиссов в энергетическом переходе, содействие гибкости регулирования, объединение европейского энергетического рынка и поддержка адаптации промышленности к климатическим целям.

«Нам нужен разумный зеленый курс. ЕС требует перезагрузки регулирования и сосредоточения на приоритетах, в частности, путем устранения выбросов там, где их сокращения добиться проще всего. Нам нужно больше технологических решений и увеличение инвестиций в энергетические сети сейчас, а не ждать климатических целей 2050 года», — подчеркнул греческий лидер.