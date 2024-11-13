Кувейт привержен целям по борьбе с изменением климата и стремится к достижению углеродной нейтральности к 2060 году, заявил наследный принц
Кувейт привержен целям по борьбе с изменением климата и стремится к достижению углеродной нейтральности к 2060 году, заявил наследный принц
Наследный принц Кувейта шейх Сабах Халед Аль Хамад Аль Сабах в среду, в ходе встречи высокого уровня на саммите COP29 в Баку, подтвердил приверженность своей страны экологической устойчивости, международным климатическим соглашениям, включая Киотский протокол и Парижское соглашение.
Стратегия Кувейта включает достижение нулевых выбросов углерода к 2060 году и интеграцию солнечной энергии в 50% энергетического сектора страны к 2050 году. «Мы нацелены на сокращение выбросов углерода во всех секторах», — заявил наследный принц, подробно остановившись на стратегических проектах Кувейта, направленных на сокращение выбросов и внедрение чистых источников энергии.
Он также подчеркнул широкую региональную поддержку, оказываемую Кувейтом через Арабский фонд экономического развития. Фонд, управляемый Кувейтом, поддержал более 100 проектов, связанных с климатом, в развивающихся странах, предложив значительную финансовую и техническую помощь.
«Мы призываем развитые страны выполнить свои обязательства и оказать поддержку наименее развитым странам», — сказал он, подчеркнув важность международного сотрудничества для оказания этим странам помощи в достижении их климатических целей.
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