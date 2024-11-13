Премьер-министр заявил, что Египту нужна дополнительная международная поддержка для достижения целей в области возобновляемых источников энергии

Премьер-министр заявил, что Египту нужна дополнительная международная поддержка для достижения целей в области возобновляемых источников энергии

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули заявил в среду, что Египет по-прежнему привержен увеличению доли возобновляемых источников энергии в своем электроэнергетическом балансе до 42% к 2030 году, но предупредил, что для достижения этой цели необходима дополнительная международная поддержка.

В ходе встречи на высшем уровне глав правительств и лидеров государств, Мадбули подчеркнул необходимость укрепления глобального сотрудничества для ускорения перехода на возобновляемые источники энергии.

Согласно правительственному отчету за июль, солнечная, ветровая и гидроэнергетика в настоящее время составляют 11,5% общего объема производства электроэнергии в Египте. Страна поставила цель довести к 2040 году объем возобновляемой энергии до 42%.

Мадбули отметил, что, несмотря на эти усилия, Египет по-прежнему будет в значительной степени зависеть от природного газа для удовлетворения своих энергетических потребностей. Он также, подчеркнул, что сохраняется проблема баланса между ростом озобновляемых источников энергии и зависимостью от ископаемого топлива.