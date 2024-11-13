Иран призывает к равному доступу к технологиям, инвестициям и ядерной энергии на COP29 в Баку

Иран призывает на COP29 в Баку к равному доступу к технологиям, инвестициям и ядерной энергии

Вице-президент Ирана Шина Ансари призвала в среду в ходе встречи высокого уровня в рамках климатического саммита COP29 в Баку к равному доступу к технологиям, знаниям, ядерной энергии и инвестициям для всех стран.

Ансари охарактеризовала COP29 как «возможность для инклюзивных действий» по борьбе с изменением климата, подчеркнув принцип «общей, но дифференцированной ответственности». Вице-президент подчеркнула важность национального суверенитета и необходимость учитывать уникальные приоритеты стран при решении проблем климата.

«Односторонние санкции подрывают способность государств-членов получать доступ к критически важным ресурсам и технологиям», — заявила Ансари, отметив, что без полной отмены санкций ожидать соблюдения экологических целей Конвенции «неоправданно и нерационально».

Она призвала участников COP29 осудить такие политические меры и работать над устранением ограничений, которые мешают равноправному доступу. Ансари подчеркнула собственные климатические инициативы Ирана, которые включают комплексную политику управления изменением климата и зеленое экономическое развитие, интегрированные в 7-й пятилетний план развития страны. Эти усилия, отметила она, отражают приверженность Ирана к борьбе с климатическими угрозами, несмотря на значительные экономические и политические проблемы.