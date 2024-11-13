На COP29 продолжают прибывать мировые лидеры

Новый проект соглашения о финансировании климатических программ, представленный на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (КС-29), предлагает выделять не менее 1,3 трлн долларов США (1,23 трлн евро) ежегодно на меры по защите климата и адаптации к последствиям изменения климата, согласно 34-страничному документу, опубликованному в среду. Проект, разработанный с участием развивающихся стран, направлен на удовлетворение потребностей беднейших стран мира, хотя несколько спорных вопросов остаются нерешенными, сообщает AFP.