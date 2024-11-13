president.az
На COP29 продолжают прибывать мировые лидеры
Главы государств и правительств продолжают прибывать в Баку для участия на климатической конференции COP29.
Среди прибывших накануне: премьер-министры Великобритании – Кир Стармер, Италии – Джорджиа Мелони, Греции – Кириакос Мицотакис, Хорватии – Андрей Пленкович а также президенты Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев и др.
Политика
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- 14 ноябрь 2024, 04:46
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал неожиданное заявление на правительственном часе, подчеркнув необходимость заключения стратегической сделки с Азербайджаном. По его словам, будущее мирное сосуществование двух стран должно быть гарантировано на столетие вперед, и обсуждение этого вопроса является самым важным и основополагающим для обеих сторон.
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- 13 ноябрь 2024, 22:44
Новый проект соглашения о финансировании климатических программ, представленный на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (КС-29), предлагает выделять не менее 1,3 трлн долларов США (1,23 трлн евро) ежегодно на меры по защите климата и адаптации к последствиям изменения климата, согласно 34-страничному документу, опубликованному в среду. Проект, разработанный с участием развивающихся стран, направлен на удовлетворение потребностей беднейших стран мира, хотя несколько спорных вопросов остаются нерешенными, сообщает AFP.
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- 13 ноябрь 2024, 18:18
13 ноября представители Международного Красного Креста и афганского движения Талибан провели в Баку в рамках конференции COP29 переговоры.
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- 13 ноябрь 2024, 18:07
Кичикханым Халилова - супруга арестованного общественного активиста, инвалида первой группы Фамиля Халилова, 13 ноября подверглась слежке во время пребывания на конференции COP29.
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