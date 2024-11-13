Блинкен и Фидан по телефону обсудили Ближний Восток и Южный Кавказ
Блинкен и Фидан по телефону обсудили Ближний Восток и Южный Кавказ
Во вторник госсекретарь Энтони Блинкен позвонил с борта самолета министру иностранных дел Турции Хакану Фидану, чтобы обсудить Ближний Восток и Южный Кавказ, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN, сопровождающий госсекретаря в поездке.
Разговор состоялся во время экстренной поездки Блинкена в Европу для встречи с руководством НАТО и Европейской комиссии.
Собеседники обсудили текущие усилия по достижению дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке, а также важность достижения достойного и прочного мира на Южном Кавказе, сказал после звонка пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.
Блинкен также повторил, что пришло время положить конец конфликту в Газе, обеспечить освобождение заложников, увеличить гуманитарную помощь и создать путь для палестинцев в Газе, чтобы восстановить жизнь.
Ожидается, что сегодня Блинкен встретится с руководством НАТО и ЕС, а также со своим британским, украинским коллегами и другими официальными лицами, прежде чем отправиться из Европы в Латинскую Америку, где он примет участие в предстоящих саммитах Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничества и G20.
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