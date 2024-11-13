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(1 час назад)
Блинкен и Фидан  по телефону обсудили Ближний Восток и Южный Кавказ

Блинкен и Фидан  по телефону обсудили Ближний Восток и Южный Кавказ

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Блинкен и Фидан  по телефону обсудили Ближний Восток и Южный Кавказ

Во вторник госсекретарь Энтони Блинкен позвонил с борта самолета министру иностранных дел Турции Хакану Фидану, чтобы обсудить Ближний Восток и Южный Кавказ, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN, сопровождающий госсекретаря в поездке.

Разговор состоялся во время экстренной поездки Блинкена в Европу  для встречи с руководством НАТО и Европейской комиссии.

Собеседники  обсудили текущие усилия по достижению дипломатического урегулирования на Ближнем Востоке, а также важность достижения достойного и прочного мира на Южном Кавказе, сказал после звонка пресс-секретарь  Госдепартамента Мэтью Миллер.

Блинкен также повторил, что пришло время положить конец конфликту в Газе, обеспечить освобождение заложников, увеличить гуманитарную помощь и создать путь для палестинцев в Газе, чтобы восстановить жизнь.

Ожидается, что сегодня Блинкен встретится с руководством НАТО и ЕС, а также со своим британским, украинским коллегами и другими официальными лицами, прежде чем отправиться из Европы в Латинскую Америку, где он примет участие в предстоящих саммитах Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничества и G20.

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