Премьер-министр Грузии Кобахидзе объявил о новых климатических обязательствах на саммите COP29 в Баку

Премьер-министр Грузии Кобахидзе объявил о новых климатических обязательствах на саммите COP29 в Баку

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступая в среду, на саммите COP29 в Баку на заявил, что Грузия представит свой обновленный национально-определяемый вклад (NDC 3.0) к 2025 году.

Кобахидзе подчеркнул острую необходимость решения проблемы изменения климата, признав его далеко идущие последствия, особенно для таких уязвимых стран, как Грузия.

«Изменение климата является одной из величайших проблем нашего времени», — заявил Кобахидзе, упомянув о разрушительных последствиях, таких как быстрое таяние ледников и повышение уровня моря, которые подрывают экономику и средства к существованию во всем мире.

Премьер-министр Грузии отметил связь между правами человека и защитой окружающей среды, указав на конституционное обязательство Грузии в отношении прав граждан на чистую окружающую среду. Он напомнил о председательстве Грузии в Совете Европы в 2019-2020 годах, где права человека и защита окружающей среды были ключевыми приоритетами, заложивштими основу для значительного правового прогресса.

В своем выступлении Кобахидзе подтвердил приверженность Грузии Парижскому соглашению, пообещав сократить глобальные выбросы парниковых газов вдвое к 2030 году. «Предстоящий путь требует смелых действий и глобального сотрудничества», — заявил он.

Кобахидзе подчеркнул, что успех COP29 зависит от достижения коллективной количественной цели - финансирования борьбы с изменением климата, призвав к существенному увеличению сверх текущей цели в 100 миллиардов долларов, чтобы обеспечить адекватную финансовую поддержку мер по борьбе с изменением климата в развивающихся странах. «Крайне важно, чтобы финансовые ресурсы соответствовали целям Парижского соглашения», — добавил он.