Президент Азербайджана подчеркнул важность пересмотренных оценок углеводородов и развития возобновляемых источников энергии

В интервью Дмитрию Киселеву, генеральному директору Russia Today, президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о существенном пересмотре запасов углеводородов страны в сторону повышения и подтвердил приверженность Азербайджана продвижению проектов в области возобновляемой энергетики. Беседа, транслировавшаяся на телеканале «Россия-1», высветила двойную стратегию Азербайджана по использованию своих углеводородных богатств и созданию надежного сектора возобновляемой энергетики.

Алиев сообщил, что доказанные запасы природного газа в Азербайджане, которые десять лет назад оценивались в 2,6 триллиона кубометров, вероятно, подлежат существенному обновлению. «Блок Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ), который мы разрабатываем уже 30 лет, показал рост оценки ресурсов с первоначальных 500 миллионов тонн нефти до 1,5 миллиарда тонн. Подобная переоценка ожидается и для наших газовых и газоконденсатных месторождений», - сказал он.

Эти события подчеркивают долгосрочную энергетическую безопасность Азербайджана, поскольку Алиев подчеркнул, что страна, экспортирующая 25 миллиардов кубометров газа в год, «не нуждается в дополнительных источниках энергии».

Углеводородное богатство, закреплённое на месторождениях АЧГ и Шах-Дениз

Месторождения АЧГ, эксплуатируемые с 1997 года, по состоянию на декабрь 2024 года дали 600,1 млн тонн нефти (4,44 млрд баррелей). Между тем, месторождение Шах-Дениз в Каспийском море остается краеугольным камнем добычи газа в Азербайджане, имея подтвержденные запасы в размере 1,2 трлн кубометров, из которых 20% было извлечено с начала эксплуатации в 2006 году.

Эти активы позиционируют Азербайджан как важнейшего поставщика энергии в регионе, а также обеспечивают фискальную основу для диверсификации в сторону возобновляемых источников энергии.

Расширение границ возобновляемой энергетики

Подчеркивая поворот Азербайджана к зеленой энергетике, Алиев отметил существенный прогресс в проектах по возобновляемой энергетике. «В Карабахе и Восточном Зангезуре за последние три года мы завершили проекты малых гидроэлектростанций мощностью 300 мегаватт, которые будут расширены до 500 МВт в течение двух лет», - сказал он. Кроме того, набирают обороты проекты в области солнечной и ветровой энергетики, подпитываемые иностранными инвестициями.

Только Каспийское море предлагает огромный неиспользованный потенциал, а Всемирный банк оценивает мощность ветровой энергии в 157 000 мегаватт. Контракты, подписанные до 2030 года, могут дать до 6 000 мегаватт, что делает Азербайджан потенциальным региональным лидером в экспорте зеленой энергии.

Ядерная энергетика: перспективы на будущее

Алиев также высказался о возможности вхождения Азербайджана в сектор атомной энергетики, описав это как возможность диверсификации экономики. «У нас никогда этого не было, но это мировая тенденция, которую мы не хотим упустить. Я поручил соответствующим агентствам изучить возможность создания мини-реакторов для исследовательских и экспериментальных целей», — сказал он. Однако он признал высокие затраты и подчеркнул, что Азербайджан отдает предпочтение иностранным инвестициям в энергетические проекты.

Преодоление энергетического разрыва в Европе

По Алиеву, Азербайджан готов сыграть ключевую роль в энергетическом переходе Европы. Ожидается, что технико-экономическое обоснование трансчерноморского энергетического кабеля для экспорта возобновляемой энергии будет завершено в ближайшее время. «Первоначальная мощность составляет 4000 МВт, но, учитывая растущий дефицит энергии в Европе, дополнительные источники чистой энергии будут иметь важное значение», - отметил Алиев.

Такое стратегическое соответствие энергетическим потребностям Европы позиционирует Азербайджан как важнейшего игрока в глобальном переходе к решениям в области устойчивой энергетики.

Инвестиционно выгодное ценообразование на энергию

Внутри страны благоприятная структура ценообразования на электроэнергию в Азербайджане подкрепляет аргументы в пользу инвестиций в энергетический сектор. «Наше ценообразование делает продажи энергии потребителям и компаниям коммерчески выгодными», — отметил Алиев, подчеркнув потенциал частного и государственного сотрудничества в масштабировании энергетических амбиций Азербайджана.

Объединяя свои углеводородные богатства с агрессивным продвижением возобновляемых источников энергии, Азербайджан создает образ устойчивости и инноваций, который может переопределить его роль на мировой энергетической арене.