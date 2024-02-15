Причины роста спроса на доллары…

Спрос на доллары США в Азербайджане в последние месяцы резко возрос, что вызвало спекуляции о глубинных факторах, определяющих эту тенденцию, и ее потенциальных последствиях для экономики страны.

Данные, опубликованные Государственным нефтяным фондом (ASOIU), свидетельствуют о резком росте продаж в долларах: в январе 2024 года объем продаж составил $417 млн по сравнению всего с $188,5 млн за аналогичный период прошлого года. Этот всплеск продолжался и в феврале, когда Центральный банк (ЦБА) сообщил о рекордном спросе на доллары на валютном аукционе 13 февраля. Заказы от банков достигли беспрецедентных $151,1 млн, что в восемь раз больше по сравнению с предыдущим аукционом.

В то время как 15 февраля спрос несколько снизился, объем сделок только за первую половину месяца составил $474,8 млн, что указывает на устойчивое давление на долларовые резервы. ЦБА объясняет этот всплеск спроса сезонными факторами, включая государственные проекты и увеличение импорта частным сектором.

Однако эксперты предполагают, что причины, стоящие за повышенным спросом, разноплановые. Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике Вугар Байрамов, подчеркивает обеспокоенность по поводу повышенной волатильности на валютном рынке, несмотря на высокие цены на нефть. Экономист Натиг Джафарли в интервью Радио Азадлыг указывает на такие факторы, как перевод бюджетных расходов за рубеж на приобретение технического оборудования и увеличение импорта в преддверии праздника Новруз.

Более того, по словам Джафарли, слухи о девальвации способствовали растущему спросу на доллары. Несмотря на заверения эксперта в том, что девальвация в краткосрочной перспективе маловероятна, учитывая параметры бюджета страны и платежный баланс, сохраняются опасения по поводу бездействия правительства в ответ на колебания валютных курсов.

Поскольку для устранения растущего давления на манат конкретных мер не принимается, над будущей траекторией обменного курса Азербайджана нависает неопределенность. Хотя девальвация, возможно, и не является неизбежной, эксперты предупреждают, что для стабилизации валюты и снижения экономических рисков в долгосрочной перспективе потребуются решительные шаги.