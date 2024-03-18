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(34 минуты назад)
Производство строительных материалов выросло на 35%

Производство строительных материалов выросло на 35%

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Производство строительных материалов выросло на 35%

В динамично развивающейся сфере строительства и инфраструктуры  продолжается рост в секторе строительных материалов, о чем свидетельствуют последние статистические данные, опубликованные Государственным комитетом статистики. Согласно данным за январь-февраль 2024 года, производство строительных материалов в Азербайджане резко возросло, достигнув 173,9 миллиона манатов, что составляет примерно 102,2 миллиона долларов США по текущему обменному курсу. Это заметный рост (на 35,1%) по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Если говорить о конкретных секторах промышленности строительных материалов, то производство цемента показало выдающиеся результаты: объем производства достиг 546,7 тыс тонн (рост 29,8%). Аналогичным образом, производство сборных железобетонных конструкций продемонстрировало заметный всплеск, зафиксировав рост на 50% до 6,3 тыс м3. Однако производство асфальта сократилось по сравнению с предыдущим годом на 9,1 тыс тонн (на 37,7%).

Дальнейший анализ показывает неоднозначные показатели в различных сегментах. Производство строительного кирпича незначительно увеличилось (на 3,7%), достигнув 84,4 тыс. м3. С другой стороны, производство строительного стекла продемонстрировало уверенный рост: объем производства вырос до 1 миллиона 760,4 тысячи м2 (рост на 30,3%).

Однако в некоторых секторах наблюдалось сокращение объемов производства. Производство цементного клинкера сократилось на 17%, составив 551 тыс. тонн, в то время как производство строительного гипса увеличилось на 23,1%, достигнув 11,2 тыс тонн. Производство готовой бетонной смеси продемонстрировало заметный рост, достигнув 731,6 млн тонн (рост на 59,7%). И наоборот, производство строительной извести значительно сократилось - на 56,7% до 3,9 тыс. тонн.

Стоит отметить, что эти цифры следуют за высокими показателями, зафиксированными в 2023 году, когда производство строительных материалов в Азербайджане выросло по сравнению с 2022 годом на 31,8% до 1 млрд 180,3 млн манатов.

На фоне процветающего сектора строительных материалов Азербайджана детальный анализ выявляет интригующие тенденции в динамике цен, особенно в 2023 году. Согласно данным обзора Turan, цены на строительные материалы в среднем показали умеренный рост, зафиксировав увеличение на 6,35%. Однако за этой всеобъемлющей тенденцией скрывается мозаика колебаний, при этом на некоторые материалы наблюдаются заметные скачки цен, в то время как другие остаются относительно стабильными.

Среди материалов, цены на которые значительно выросли, особенно выделяется арматура диаметром 8 мм, которая подорожала на 70%.  Аналогичным образом, цены на строительный песок, являющийся основным компонентом в различных строительных проектах, выросли в зависимости от качества в диапазоне от 10% до 40%. Эта изменчивость подчеркивает тонкий характер динамики цен на рынке строительных материалов, где такие факторы, как дефицит, дифференциация по качеству и транспортные расходы, могут существенно влиять на структуру ценообразования.

И наоборот, примечательно, что цены на многие строительные материалы оставались относительно стабильными, что указывает на степень устойчивости определенных сегментов рынка.   

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