Совокупная инвестиционная стоимость этих проектов промзон достигла 750 миллионов манатов
Совокупная инвестиционная стоимость проектов промзон достигла 750 млрдлионов манатов
С 2021 года 56 хозяйствующих субъектов получили статус резидентов в промышленных зонах, контролируемых Агентством по развитию экономических зон (IZIA), о чем сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальных сетях. Совокупная инвестиционная стоимость этих проектов достигла 750 млн манатов.
За последние три года в этих промышленных зонах начали свою деятельность 17 предприятий, которые в совокупности произвели продукции на сумму 8,45 млрд манатов. Примечательно, что 35,7% этой продукции, что эквивалентно 3,02 млрд манатов, было экспортировано на международные рынки. Эти инициативы сыграли важную роль в создании 1 336 тыс новых рабочих мест.
Азербайджан располагает сетью из восьми промышленных зон, каждая из которых играет ключевую роль в экономическом развитии страны. Это:
Сумгайытский химический промышленный парк;
Мингечевирский промышленный парк
Гарадагский промышленный парк
Пираллахинский индустриальный парк
Агдамский индустриальный парк
Индустриальный парк "Экономическая зона долины Араз"
Гаджигабульский промышленный квартал
Сабирабадский промышленный квартал
ООО "Сумгаитский химико-промышленный парк", созданное 21 декабря 2011 года, знаменует собой создание первой промышленной зоны в соответствии с указом Президента страны.
Чтобы стимулировать инвестиции в эти промышленные зоны, для предпринимателей был создан благоприятный инвестиционный климат. Резиденты этих индустриальных парков пользуются целым рядом льгот, включая 10-летнее освобождение от уплаты налога на имущество, земельного налога, подоходного налога или подоходного налога с даты регистрации. Кроме того, они пользуются льготами по НДС при импорте машин, технологического оборудования и конструкций, ввозимых для производственных целей, наряду с освобождением от таможенных пошлин сроком на 7 лет.
-
-
- Политика
- 22 январь 2024 12:47
Экономика
-
- 22 январь 2024, 20:30
«Дорожная карта по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024 – 2026 годы», была подписана 22 января в Баку по итогам переговоров вице-премьеров правительств двух стран – Шахина Мустафаева и Алексея Орверчука.
-
- 22 январь 2024, 17:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал шаг к модернизации бухгалтерской практики в стране, подписав в понедельник указ, регулирующий различные аспекты применения поправок к Закону о бухгалтерском учете. Подробный текст указа был размещен в открытом доступе на официальном сайте главы государства.
-
- 22 январь 2024, 16:56
Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана объявило о завершении выполнения кредитных обязательств по первому спутнику «Azerspace-1». Всего было привлечено кредитов на общую сумму 206,2 млн долларов США, из которых 116,6 млн было направлено на производство спутника, 89,6 млн долларов США - на запуск в орбиту. Эта кредитная задолженность полностью погашена.
-
- 22 январь 2024, 15:33
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против многонационального софтверного гиганта SAP, обвинив компанию в нарушении Закона о коррупции за рубежом путем участия во взяточничестве в семи странах, включая Южную Африку, Малави, Кению, Танзанию, Гану, Индонезию и Азербайджан.
Написать отзыв