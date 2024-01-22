Совокупная инвестиционная стоимость проектов  промзон достигла 750 млрдлионов манатов

С 2021 года 56 хозяйствующих субъектов получили статус резидентов в промышленных зонах, контролируемых Агентством по развитию экономических зон (IZIA), о чем сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальных сетях. Совокупная инвестиционная стоимость этих проектов достигла 750 млн манатов.

За последние три года в этих промышленных зонах начали свою деятельность 17 предприятий, которые в совокупности произвели продукции на сумму 8,45 млрд манатов. Примечательно, что 35,7% этой продукции, что эквивалентно 3,02 млрд манатов, было экспортировано на международные рынки. Эти инициативы сыграли важную роль в создании 1 336 тыс новых рабочих мест.

Азербайджан располагает сетью из восьми промышленных зон, каждая из которых играет ключевую роль в экономическом развитии страны. Это:

Сумгайытский химический промышленный парк;

Мингечевирский промышленный парк

Гарадагский промышленный парк

Пираллахинский индустриальный парк

Агдамский индустриальный парк

Индустриальный парк "Экономическая зона долины Араз"

Гаджигабульский промышленный квартал

Сабирабадский промышленный квартал

ООО "Сумгаитский химико-промышленный парк", созданное 21 декабря 2011 года, знаменует собой создание первой промышленной зоны в соответствии с указом Президента страны.

Чтобы стимулировать инвестиции в эти промышленные зоны, для предпринимателей был создан благоприятный инвестиционный климат. Резиденты этих индустриальных парков пользуются целым рядом льгот, включая 10-летнее освобождение от уплаты налога на имущество, земельного налога, подоходного налога или подоходного налога с даты регистрации. Кроме того, они пользуются льготами по НДС при импорте машин, технологического оборудования и конструкций, ввозимых для производственных целей, наряду с освобождением от таможенных пошлин сроком на 7 лет.