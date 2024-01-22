Хафиз Бабалы подаcт в суд на дискредитировавшие его СМИ
Хафиз Бабалы подаcт в суд на дискредитировавшие его СМИ
Содержащийся под арестом журналист-расследователь Хафиз Бабалы подаст в суд на СМИ, которые опубликовали дискредитирующие его сведения.
Напомним, что 9 января журналист распространил заявление, в котором потребовал опровержения этих сведений, предупредив, что если в течение недели, это не будет сделано, то он подаст на эти СМИ диффамационные иски.
В новом заявлении Бабалы отмечая, что его требование об опровержении не было удовлетворено, он подаст гражданские иски против этих СМИ, требуя опровержения и выплаты компенсаций за моральный ущерб.
Ранее журналист отмечал, что порочащие его материалы были распространены на сайтах: qafqazainfo.az, ikisahil.az, телеканале ATV и других СМИ.
Эти СМИ утверждали, что Бабалы «в рамках грантовых проектов устанавливал контакты с иностранными фондами, по их заданию проводил расследования, готовил статьи». При этом, были названы несколько американских и европейских организаций.
Бабалы заявил, что не имел никаких прямых или косвенных связей с указанными иностранными структурами. Он не получал указаний от международных и местных организаций, или частных лиц и не проводил «заказных» расследований. Ни по одному журналистскому расследованию против него не было подано судебного иска, никто не требовал от него опровержения ни одного из его расследований.
* Редактор отдела «экономических новостей» агентства Turan Хафиз Бабалы был задержан 13 декабря. Ему было предъявлено обвинение в «контрабанде иностранной валюты». Решением суда он подвергнут предварительному заключению сроком на три месяца. Бабалы привлечен по “делу Abzas Media”.
Международные организации осудили арест Бабалы и призвали к освобождению.
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