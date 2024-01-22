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(1 час назад)
Арестован заведующий Губа-Хачмазским региональным управлением образования

Арестован заведующий Губа-Хачмазским региональным управлением образования

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Арестован заведующий Губа-Хачмазским региональным управлением образования

По обвинению в получении взяток арестован заведующий Губа-Хачмазским региональным управлением Министерства науки и образования Руфат Гаджиев.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, ему инкриминируется получение от отдельных лиц взяток в общей сложности на 53 тыс манатов за продление трудовых контрактов, назначение директоров школ, непроведение проверок в школах, и за служебное покровительство.

Гаджиеву предъявлены обвинения по ст. 311.3.2 (повторное получение взяток) и 311.3.3 (получение взяток в крупном размере) УК Азербайджана, решением суда он заключен под стражу.

Представители защиты Гаджиева оказались недоступны для комментариев.

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