Арестован заведующий Губа-Хачмазским региональным управлением образования

По обвинению в получении взяток арестован заведующий Губа-Хачмазским региональным управлением Министерства науки и образования Руфат Гаджиев.

Как говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, ему инкриминируется получение от отдельных лиц взяток в общей сложности на 53 тыс манатов за продление трудовых контрактов, назначение директоров школ, непроведение проверок в школах, и за служебное покровительство.

Гаджиеву предъявлены обвинения по ст. 311.3.2 (повторное получение взяток) и 311.3.3 (получение взяток в крупном размере) УК Азербайджана, решением суда он заключен под стражу.

Представители защиты Гаджиева оказались недоступны для комментариев.