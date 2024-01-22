Арестован заведующий Губа-Хачмазским региональным управлением образования
Арестован заведующий Губа-Хачмазским региональным управлением образования
По обвинению в получении взяток арестован заведующий Губа-Хачмазским региональным управлением Министерства науки и образования Руфат Гаджиев.
Как говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, ему инкриминируется получение от отдельных лиц взяток в общей сложности на 53 тыс манатов за продление трудовых контрактов, назначение директоров школ, непроведение проверок в школах, и за служебное покровительство.
Гаджиеву предъявлены обвинения по ст. 311.3.2 (повторное получение взяток) и 311.3.3 (получение взяток в крупном размере) УК Азербайджана, решением суда он заключен под стражу.
Представители защиты Гаджиева оказались недоступны для комментариев.
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