Дорожная полиция призывает водителей к осторожности в связи с ухудшением погоды
Дорожная полиция призывает водителей к осторожности в связи с ухудшением погоды
Управление дорожной полиции страны призвало водителей к осторожности в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снега и сильного ветра.
Подобная погода чревата возникновением гололеда на дорогах утром и вечером, особенно в горных районах.
Дорожная полиция призывает использовать зимние шины, ограничить скорость и не создавать угрозу жихзни пешеходов.
Отметим, что 22 января с западных районов страны движется снегопад. К вечеру непогода достигнет столицы.
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- Политика
- 22 январь 2024 12:47
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Общество
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- 22 январь 2024, 14:56
Сервис, функционирующий при поддержке Azercell, представил годовой отчет В службу «Детская горячая линия Азербайджана», основной целью которой является предоставление социальной, психологической и юридической поддержки детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, за 2023 год поступило около 4500 обращений. На горячую линию, созданную и действующую при поддержке Azercell, поступило 1329 обращений, связанных с юридическими вопросами, 1080 обращений, связанных с психологическими проблемами, и 1004 запросов на тему образования. 718 обращений затрагивали социальные вопросы, а 196 запросов были связаны со здравоохранением. 126 обращений касались других сфер. Из детей, обратившихся за помощью в службу, 53% составляли девочки и 46% - мальчики. 1% обращений был совершен анонимно.
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- 22 январь 2024, 14:16
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- 22 январь 2024, 12:14
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