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(4 часа назад)
Решение о такси оказывает влияние на автомобильный рынок

Решение о такси оказывает влияние на автомобильный рынок

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Тарифы на такси в Азербайджане резко выросли на фоне правительственных постановлений

Тарифы на такси в Азербайджане резко выросли после недавних мер правительства, и ожидается их дальнейшее повышение. Согласно сообщениям, с 1 июня минимальная стоимость проезда в такси в Азербайджане вырастет до 4 манатов 50 копеек, что значительно выше нынешних 2 манатов 50 копеек. Это потенциальное повышение более чем на 50 процентов объясняется новыми правилами и последующим сокращением количества такси, работающих в стране.

Недавнее повышение тарифов уже вызвало жалобы пассажиров. Многие связывают это повышение с решениями правительства, направленными на регулирование индустрии такси. 28 марта Кабинет министров утвердил жесткие требования к транспортным средствам такси, в том числе соответствие экологическому стандарту Евро-5 и максимальный возраст транспортного средства - восемь лет. Кроме того, изменения в законе "Об автомобильном транспорте", вступившие в силу 1 октября прошлого года, ввели плату в размере 3000 манатов за выдачу разрешений операторам такси и обязали устанавливать таксометры и видеорегистраторы.

Эти правила привели к заметному сокращению числа такси. Хотя официальной статистики пока нет, по оценкам таксистов, количество автомобилей сократилось примерно на 2000 единиц. Ранее в этом году заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Хумматов отметил, что Баку с его нынешним населением требуется около 20 000 такси, несмотря на то, что в то время в городе было 60 000 такси.

Бакинский таксист Эльнур Мамедов отметил, что, хотя спрос на такси остается высоким, сокращение предложения привело к увеличению количества заказов. Однако он выразил обеспокоенность по поводу недовольства пассажиров повышением тарифов. "Если минимальный тариф составит 4,50, многие пассажиры заявят, что перестанут пользоваться такси", - сказал Мамедов. "Это также повлияет на наши доходы, потому что, если никто не будет пользоваться такси, я не смогу приносить домой никакого дохода".

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) сообщило Turan, что более 800 человек подали заявки и получили разрешение на деятельность такси. Что касается повышения стоимости проезда до 4 манатов 50 копеек, AYNA подчеркнула, что цены на проезд в такси определяются конкурентным рынком на основе спроса и предложения. "Действующие операторы такси устанавливают цены в конкурентной среде", - заявили в агентстве.

Эксперт по транспорту Аршад Гусейнов в комментарии для Радио Азадлыг раскритиковал искусственное манипулирование ценами без учета рыночного спроса. "Если меры в секторе такси будут успешно реализованы и общественный транспорт улучшится, ожидается постепенное повышение тарифов на такси. Но внезапное повышение на 60-70% является искусственным", - отметил Гусейнов. Он предупредил, что операторы такси рискуют потерять клиентов, если продолжат столь резкое повышение тарифов. "Люди будут искать альтернативы и по возможности избегать использования такси, что не сулит ничего хорошего операторам такси или водителям".

Гусейнов также указал на неудовлетворительное состояние общественного транспорта в Баку, отметив отсутствие существенных улучшений или ожидаемых изменений. Такая ситуация может поставить людей, пользующихся такси из-за нехватки общественного транспорта, в трудное положение, что потенциально может спровоцировать нелегальную деятельность такси.

Попытки связаться с компаниями такси для получения комментариев не увенчались успехом.

 

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