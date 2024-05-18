Решение проблемы такси в Баку: дорожная карта к устойчивому развитию и экономической стабильности

В Баку, оживленной столице Азербайджана, индустрия такси является как важной частью транспортной сети города, так и важным источником занятости. По данным Министерства информационных технологий и транспорта, в настоящее время в городе работают 28 000 таксистов.

Однако индустрия такси в Азербайджане претерпевает значительные изменения в связи с вступлением в силу новых правил, что приводит к сокращению количества такси на дорогах. По данным Агентства наземного транспорта Азербайджана (ANTA), юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие заниматься таксомоторными перевозками, теперь должны иметь соответствующие разрешения. Это включает в себя получение свидетельства об окончании школы и регистрационной карточки для транспортных средств не старше 15 лет. После 1 июля 2024 года право на регистрацию будут иметь только автомобили возрастом менее восьми лет.

Поскольку большинство их автомобилей сошло с конвейеров более 8-15 лет назад, будущее благосостояние их водителей находятся под угрозой. Решение этой проблемы требует комплексного подхода, который обеспечивает сохранение рабочих мест, повышает стандарты использования транспортных средств, повышает качество обслуживания и способствует экологической устойчивости.

Одним из перспективных решений может стать переход на электрические и гибридные транспортные средства. Китай, который сталкивается с перепроизводством автомобилей (около 17 миллионов в год), предлагает надежный источник этих экологически чистых транспортных средств. Импортируя электрические и гибридные такси из Китая, Баку может модернизировать свой таксомоторный парк, одновременно решая две проблемы - загрязнение окружающей среды и экономическую напряженность.

Чтобы сделать этот переход возможным для водителей такси, автомобили можно было бы продавать в лизинг по низкой годовой процентной ставке, не превышающей 5%, на срок до восьми лет. Китайский электромобиль с запасом хода более 400 километров оценивается с доставкой в Баку в 35 000 манатов. В настоящее время водители такси в Баку обычно арендуют свои транспортные средства за 25 манатов в день. При шестидневной рабочей неделе водитель может зарабатывать достаточно, чтобы платить 7500 манатов в год. Таким образом, при наличии приемлемого финансового плана водители могли бы полностью окупить свои транспортные средства в течение шести-восьми лет, что гарантировало бы им отсутствие финансовой перегрузки.

Такой подход дает множество преимуществ:

1. Гарантия занятости: Предоставляя доступные варианты финансирования для приобретения современных транспортных средств, водители такси могут продолжать зарабатывать на жизнь, не опасаясь, что останутся без работы.

2. Модернизация автопарка: Внедрение новых электрических и гибридных такси обновит таксомоторный парк Баку, что приведет к повышению качества и надежности обслуживания пассажиров.

3. Экологические преимущества: Электромобили обеспечивают нулевой уровень выбросов, что значительно снижает загрязнение воздуха в городе. Это соответствует глобальным усилиям по борьбе с изменением климата и улучшению качества воздуха в городах.

4. Экономические выгоды: Государство может извлечь выгоду из продажи и импорта транспортных средств, в то время как снижение эксплуатационных расходов на электромобили (более дешевая электроэнергия по сравнению с топливом) может привести к снижению тарифов на такси для граждан.

5. Общественный комфорт: Пассажиры смогут пользоваться более удобными и современными услугами такси, что повысит общую удовлетворенность городским транспортом.

Внедрение этого решения требует скоординированных усилий правительства, финансовых институтов и частного сектора. Субсидии и стимулы для электромобилей, поддерживающие кредитные структуры банков и сотрудничество с китайскими производителями автомобилей являются важными шагами в этом направлении.

Более того, эта модель не ограничивается Баку. Ее можно распространить на весь Азербайджан, предоставив масштабируемое решение для модернизации всей индустрии такси по всей стране. Предприняв эти шаги, Баку сможет решить насущную проблему такси, гарантируя, что водители останутся нанятыми, окружающая среда будет защищена, а жители города смогут пользоваться более качественными транспортными услугами.