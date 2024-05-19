Марко Рубио призвал к прекращению уголовного преследования Губада Ибадоглу
Американский сенатор Марко Рубио призвал к полному прекращению в Азербайджане уголовного дела против оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу.
Об этом сенатор написал на социальной платформе X.
Дело Ибадоглу еще раз напомнило о «бессмысленных преследованиях, с которыми сталкиваются люди во всем мире, мужественно выступающие за свободу и процветание», отметил Рубио.
Ибадоглу был арестован в июле 2023 г. Ему были предъявлены обвинения по ст. 204.3.1 (реализация фальшивых денег), а также по ст. 167-3.1 УК (хранение и распространение экстремистских материалов).
Ряд государств, международных организаций, политиков, включая Госдепартамент США, сенаторов и конгрессменов США, призвали освободить Ибадоглу. Он был признан политзаключенным.
22 апреля 2024 года суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе Ибадоглу под домашний арест.
Однако 4 мая сотрудники полиции надели ему электронный браслет для удаленного наблюдения за ним.
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