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(4 часа назад)
Назначен новый завотделом по военным вопросам администрации президента

Назначен новый завотделом по военным вопросам администрации президента

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Назначен новый завотделом по военным вопросам администрации президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Фарида Мирмуфид оглу Сеидова заведующим отделом по военным вопросам администрации главы государства.

На этом посту Сеидов  сменил Магеррама Алиева, который в декабре прошлого года был отправлен послом в Беларусь.

Сеидов ранее занимал должность заместителя заведующим отделом администрации по военным вопросам.

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