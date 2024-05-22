Назначен новый завотделом по военным вопросам администрации президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Фарида Мирмуфид оглу Сеидова заведующим отделом по военным вопросам администрации главы государства.

На этом посту Сеидов сменил Магеррама Алиева, который в декабре прошлого года был отправлен послом в Беларусь.

Сеидов ранее занимал должность заместителя заведующим отделом администрации по военным вопросам.