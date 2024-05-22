Военная школа ВВ преобразуется в институт

Военная школа ВВ преобразуется в институт

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева Высшая военная школа Внутренних войск МВД

Азербайджана преобразуется в Военный институт.

Отметим, что в Военной школе готовились для ВВ сержантские кадры.

Согласно утвержденному главой государства уставу Военного института, основной целью его деятельности станет подготовка офицерских кадров с высшим военным образованием на уровне бакалавриата.