Военная школа ВВ преобразуется в институт
Военная школа ВВ преобразуется в институт
Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева Высшая военная школа Внутренних войск МВД
Азербайджана преобразуется в Военный институт.
Отметим, что в Военной школе готовились для ВВ сержантские кадры.
Согласно утвержденному главой государства уставу Военного института, основной целью его деятельности станет подготовка офицерских кадров с высшим военным образованием на уровне бакалавриата.
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