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(4 часа назад)
Военная школа ВВ преобразуется в институт

Военная школа ВВ преобразуется в институт

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Военная школа ВВ преобразуется в институт

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева Высшая военная школа Внутренних войск МВД

Азербайджана преобразуется в Военный институт.

Отметим, что в Военной школе готовились для ВВ сержантские кадры.

Согласно утвержденному главой государства уставу Военного института, основной целью его деятельности станет подготовка офицерских кадров с высшим военным образованием на уровне бакалавриата.

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