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(4 часа назад)
Синоптики прогнозируют в Баку ветреную погоду

Синоптики прогнозируют в Баку ветреную погоду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Синоптики прогнозируют в Баку ветреную погоду

В четверг, 23 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +12 +16°, днем  +21 +26°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.

По районам Азербайджана преимущественно без осадков, Однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные осадки, местами интенсивные, есть вероятность гроз, града, в высокогорье - снега. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +10 +15°, днем  +22 +27°.

В горах ночью ожидается +3 +8°, днем - +12 +17°.

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