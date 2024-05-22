Синоптики прогнозируют в Баку ветреную погоду
Синоптики прогнозируют в Баку ветреную погоду
В четверг, 23 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +12 +16°, днем +21 +26°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.
По районам Азербайджана преимущественно без осадков, Однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные осадки, местами интенсивные, есть вероятность гроз, града, в высокогорье - снега. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +10 +15°, днем +22 +27°.
В горах ночью ожидается +3 +8°, днем - +12 +17°.
Общество
-
- 22 май 2024, 17:43
В связи с ремонтными работами на проспекте 8 ноября будет ограничено движение транспорта.
-
- 22 май 2024, 15:43
В течение января – апреля 2024 г. в Азербайджан приехали из 174 стран 726,4 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Это на 38,9% больше чем было за аналогичный период прошлого года.
-
- 22 май 2024, 14:04
В Баку будет построен подвесной пешеходный мост, которые соединит парк "Площадь фонтанов" в «Белом городе» и Приморский национальный парк.
-
С 25 мая поезда Баку-Габала будут курсировать в обоих направлениях по субботам и воскресеньям.
Написать отзыв