Внешнеторговый оборот Азербайджана за январь-август 2024 года сократился на 14,93%, а Госкомстат говорит о снижении на 2,7%

Внешнеторговый оборот Азербайджана за январь-август 2024 года сократился на 14,93%, а Госкомстат говорит о снижении на 2,7%

По данным Государственного Таможенного Комитета, внешнеторговый оборот Азербайджана за восемь месяцев 2024 года составил $30,2 млрд. Юридические и физические лица осуществляли торговые операции со 172 странами. Из этого объема экспорт составил $17,45 млрд. (57,8%), а импорт – $12,76 млрд. (42,2%), что сформировало положительное сальдо торгового баланса в $4,68 млрд.

По оценкам Turan, общий внешнеторговый оборот Азербайджана снизился на 14,93% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За отчетный период прошлого года товарооборот составил 35,505%.

При этом Государственный Комитет Статистики (ГКС) утверждает, что внешнеторговый оборот сократился на 2,7%

Если верить ГКС, экспорт ненефтегазовой продукции оценивался в 2,18 млрд долларов США. Это на 1,4% в номинальном выражении и на 12,0% в реальном выражении меньше, чем в предыдущем году, что отражает сохраняющиеся проблемы в диверсификации экономики и снижении зависимости от нефти.

Италия, на долю которой пришлось 22,5% от общего товарооборота, по-прежнему является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. За ней следуют Турция (13,5%), Россия (9,5%) и Китай (7,4%). Другими значимыми партнерами были Израиль (4,5%), Германия (3,2%) и Австралия (2,9%).

Италия также лидировала в экспортных направлениях, поглотив 36,3% азербайджанского экспорта, за ней следовали Турция (14,6%) и Израиль (7,6%). Между тем, основными источниками импорта были Китай (17,8%), Россия (17,1%) и Турция (11,8%).

За первые восемь месяцев 2024 года наблюдался значительный рост в некоторых категориях экспорта. Экспорт сахара вырос на 46,2%, экспорт табака увеличился в трое, а экспорт растительного масла увеличился в 2,8 раза. Другие заметные увеличения включали экспорт электроэнергии (+64,2%), полипропилена (+25,6%) и полиэтилена (+21,9%). Однако наблюдалось снижение экспорта хлопчатобумажной пряжи (-2,5%) и прутков из черных металлов (-7,7%).

Импорт Азербайджана также испытал колебания: импорт сахара-сырца снизился на 5,4%, импорт свежих фруктов упал на 31,2%, а импорт растительного масла сократился на 33,6%. Между тем, импорт говядины упал на значительные 76,8%, а импорт мяса птицы сократился на 27,7%.

Несмотря на спад в нескольких категориях импорта, Азербайджан продолжал импортировать товары первой необходимости, такие как пшеница и транспортные средства. Импорт пшеницы сократился на 13,2%, а импорт автомобилей упал на 13,0% в период с января по август.