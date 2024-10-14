ВВП Азербайджана вырос на 2,7% за первые девять месяцев 2024 года

По данным Государственного Комитета Статистики (ГКС) страны, валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана с января по сентябрь 2024 года достиг 92 829,5 млн манатов. За девять месяцев 2023 года ВВП составил 90 812,5 млн манатов. Так, за отчетный период ВВП повысился по сравнению с тем же периодом 2023 года на 2,7%.

Однако ГКС сообщает, что ВВП за первые девять месяцев 2024 года вырос на 4,7%. Месяц за месяцем статистика последовательно сообщает о темпах роста более 4%. Напротив, альтернативный расчет независимого агентства Turan выявил снижение ВВП за те же периоды примерно на 4%. Такое расхождение вызывает опасения относительно прозрачности экономической отчетности правительства, поскольку ГКС не предоставляет сопоставимых ежемесячных данных о ВВП за предыдущий год и не раскрывает методологию расчета.

Сегодняшний отчет ГКС показывает, что экономика Азербайджана испытала неравномерный рост во всех секторах. Нефтегазовый сектор, который остается ключевым драйвером национальной экономики, показал с января по сентябрь 2024 года рост добавленной стоимости всего на 0,9%, поскольку мировые цены на энергоносители колебались, а производство оставалось стабильным. Напротив, ненефтегазовый сектор рос более устойчивыми темпами ( 7,1%), что является результатом усилий правительства с целью диверсификации экономики и снижению ее зависимости от углеводородов.

За отчетный периода на долю промышленности пришлось 37,1% ВВП, что позволяет позиционировать Азербайджана как энергетическую и промышленную страну. Доля сектора торговли и ремонта транспортных средств составила 9,6% ВВП, в то время как транспорт и складирование внесли 7,0%. Доля сельского хозяйствя, лесного хозяйства и рыболовства составили 6,4%, а строительство внесло 6,3% в экономику. Сектор туризма и гостеприимства, который постепенно восстанавливается после воздействия пандемии, составил 2,4% ВВП. Между тем, сектор информации и коммуникаций, часто рассматриваемый как ключевая область роста, внес всего 1,8%.

На другие секторы в совокупности приходилось 19,2% ВВП, тогда как чистые налоги на продукты и импорт составили 10,2%, что является результатом усилий правительства в формировании экономического производства посредством фискальной политики.

ВВП Азербайджана на душу населения за девять месяцев 2024 года составил 9102,9 манатов.