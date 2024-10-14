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(5 часов назад)
Предотвращена контрабанда крупной партии сигарет

Предотвращена контрабанда крупной партии сигарет

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Предотвращена контрабанда крупной партии сигарет

9 октября подразделения Береговой охраны Госпогранслужбы в территориальных водах Азербайджана на Каспии обнаружила на воде 85 упаковок. В них было более 111 тысяч коробок сигарет различных марок на сумму около 330 000 манатов. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

По факту проводится расследование, говорится в сообщении Госпогранслужбы от 14 октября. Откуда поступил контрабандный груз и кто его владелец, не сообщается.

 

1 отзыв

  • Əlibala

    2024-10-14

    Видео на 1:08 - испанский стыд :( Солдатиков заставили на плацу ровно по цветам разложить сигареты чтоб красиво снять с дрона. Сожгли несколько тонн топлива увеличив углеродный след в сотни раз дороже самих сигарет. В конце надо было эффектно растрелять сигареты из Байрактаров. Но это уже в следущем году когда увеличат бюджет.

    Cavab ver

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