Предотвращена контрабанда крупной партии сигарет

9 октября подразделения Береговой охраны Госпогранслужбы в территориальных водах Азербайджана на Каспии обнаружила на воде 85 упаковок. В них было более 111 тысяч коробок сигарет различных марок на сумму около 330 000 манатов. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.

По факту проводится расследование, говорится в сообщении Госпогранслужбы от 14 октября. Откуда поступил контрабандный груз и кто его владелец, не сообщается.