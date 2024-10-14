Предотвращена контрабанда крупной партии сигарет
Предотвращена контрабанда крупной партии сигарет
9 октября подразделения Береговой охраны Госпогранслужбы в территориальных водах Азербайджана на Каспии обнаружила на воде 85 упаковок. В них было более 111 тысяч коробок сигарет различных марок на сумму около 330 000 манатов. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.
По факту проводится расследование, говорится в сообщении Госпогранслужбы от 14 октября. Откуда поступил контрабандный груз и кто его владелец, не сообщается.
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- В мире
- 14 октябрь 2024 13:41
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Лидер в области инноваций и скорости компания "Bakcell" является партнером Инновационного Саммита "INMerge" - крупнейшего инновационного саммита в регионе. Благодаря этому партнерству, Bakcell продемонстрирует свои инновационные технологии и решения на основе искусственного интеллекта в Азербайджане.
1 отзыв
Əlibala
2024-10-14
Видео на 1:08 - испанский стыд :( Солдатиков заставили на плацу ровно по цветам разложить сигареты чтоб красиво снять с дрона. Сожгли несколько тонн топлива увеличив углеродный след в сотни раз дороже самих сигарет. В конце надо было эффектно растрелять сигареты из Байрактаров. Но это уже в следущем году когда увеличат бюджет.