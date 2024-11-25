Зерновой сектор Азербайджана: скромный рост производства скрывает снижение производительности

Сельскохозяйственный сектор Азербайджана переживает критический момент, поскольку скромный рост производства зерна не может компенсировать тревожное снижение производительности. Данные Государственного Комитета Статистике показывают, что общее производство зерна и бобовых выросло в годовом исчислении на 0,7%, достигнув 3,2 млн тонн к 1 ноября 2024 года. Однако этот рост омрачается резким падением урожайности на 6,2%, что говорит о структурной неэффективности сектора.

Более широкий контекст рисует отрезвляющую картину. Производство зерна остается на 10% ниже уровня пятилетней давности. Особенно сильно сократилось производство пшеницы. С января по октябрь 2024 года оно сократилось на 8% до 1,69 млн тонн, что составляет дефицит в 148 100 тонн по сравнению с предыдущим годом.

Урожайность пшеницы упала на 8,5%, снизившись до 30,9 центнеров с гектара с 33,8 центнеров годом ранее. Это снижение не только затрудняет способность Азербайджана удовлетворять внутренний спрос, но и ставит под угрозу его позицию как игрока на региональных рынках зерна.

Зависимость Азербайджана от импорта пшеницы по прежнему высока: в 2023 году было импортировано 1,175 млн тонн, что на 9,1% меньше, чем в предыдущем году. Согласно таможенным данным, импорт с января по октябрь 2024 года составил 948 820 тонн, оставшись практически неизменным по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Снижение производства и производительности повышает зависимость от внешних рынков, подвергая экономику волатильности валют и инфляционному давлению на фоне нестабильности мировых цен на продовольствие.

Аналитики связывают трудности сектора с устаревшими методами ведения сельского хозяйства, недостаточными инвестициями в орошение и ограниченным внедрением высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур. Хотя увеличение посевных площадей и благоприятные погодные условия способствовали некоторому росту производства, этих факторов недостаточно для противодействия неэффективности системы.

Проблемы, с которыми сталкивается производство пшеницы, указывают на необходимость реформ. «Правительство и частный сектор в Азербайджане должны отдавать приоритет модернизации методов ведения сельского хозяйства, улучшению сельской инфраструктуры и продвижению инноваций в управлении сельскохозяйственными культурами. Без этих мер сельскохозяйственный сектор Азербайджана рискует еще больше отстать, что сделает его все более уязвимым к изменчивости климата и сбоям в глобальных цепочках поставок», — сказал сельскохозяйственный эксперт Вахид Магеррамов.