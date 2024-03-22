"Животноводство в Азербайджане вот-вот выйдет из строя"

Азербайджан сталкивается с тревожным спадом в секторе животноводства, поскольку последние данные Государственного комитета статистики (ГКС) свидетельствуют о заметном сокращении поголовья крупного рогатого скота в стране. ГКС сообщила, что в январе поголовье крупного рогатого скота составляло 2 миллиона 510 тысяч голов, в том числе овец и коз - 7 миллионов 6 тысяч голов. Однако в течение нескольких месяцев поголовье крупного рогатого скота сократилось на 23 тысячи голов, в то время как овец и коз стало меньше на 163 тысячи голов.

Одновременно в Азербайджане наблюдается резкий рост импорта мяса, что еще больше усиливает опасения по поводу устойчивости внутреннего производства мяса. Данные Государственного таможенного комитета указывают на то, что только в январе 2024 года страна импортировала 8 тысяч 542 тонны мяса на сумму 4 миллиона 410 тысяч долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импортируемого мяса вырос на 63,8 процента, а затраты выросли на 75 процентов.

Однако, несмотря на увеличение импорта, производство мяса в Азербайджане резко сократилось. Данные ГКС показывают, что в период с января по февраль 2024 года производство мяса, включая птицу, составило 89,1 тысячи тонн в живом весе, что на 1,5 процента меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Обостряющийся кризис в животноводстве объясняется различными факторами, в том числе растущими ценами на корма для животных. Фермеры, в анонимном разговоре посетовали на значительное повышение цен на корма, что делает животноводство финансово несостоятельным. Высокие затраты на корма вынудили фермеров сократить поголовье скота, усугубив тенденцию к снижению производства крупного рогатого скота и мяса.

Вызванные изменением климата доступности натуральных кормов еще больше усугубляют кризис, сообщили Turan и Министерств сельского хозяйства. Этот дефицит привел к увеличению спроса на люцерну, что привело к росту цен и дальнейшему ограничению финансовых ресурсов фермеров.

В ответ на кризис правительство Азербайджана приняло меры по поддержке животноводства, включая субсидии на импортных породных животных и искусственное осеменение, наряду с предоставлением льготных кредитов для интенсивного строительства ферм. Несмотря на эти усилия, такие эксперты, как Вахид Магеррамов, предупреждают о тяжелых последствиях неспособности устранить коренные причины кризиса.

В интервью Радио Азадлыг Магеррамов подчеркивает срочность наращивания мощностей по производству кормов в стране, ссылаясь на прошлые неудачи в достижении амбициозных производственных целей. Он подчеркивает необходимость согласованных усилий по оживлению производства кормов, чтобы сократить зависимость от импорта и обеспечить будущее животноводческой отрасли.

Сокращающееся поголовье домашнего скота подчеркивает необходимость быстрых и решительных действий по укреплению внутреннего производственного потенциала и смягчению негативных последствий внешней зависимости.