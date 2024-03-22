Никол Пашинян. parliament.am
Пашинян перечислил села, предназначенные к возвращению Азербайджану
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте Армении, перечислил названия азербайджанских сел и место их расположения, которые он намерен вернуть Азербайджану. Он заявил, что армянская сторона готова к началу полноценной делимитации границы на участке границы в Тавушской области.
По его словам, Ереван готов к делимитации на участке границы, расположенном у села Баганис с армянской стороны, с азербайджанской стороны перед селом расположен населенный пункт Баганис Айрум.
Далее с армянской стороны находится село Воскепар, перед ним с азербайджанской стороны расположено Ашагы-Аскипара.
На следующем участке с армянской стороны находится село Киранц, а с азербайджанской село Хейримли.
Затем расположено село Беркабер (с армянской стороны), а перед ним Кызыл Гаджилы (с азербайджанской стороны).
Премьер отметил, что эти азербайджанские сёла не являются анклавными, а сёла Баганис, Воскепар, Киранц, Беркабер «всегда останутся на карте» Армении".
Пашинян признал правоту жителей села Воскепар заявивших, что с возвращением Азербайджану села Ашагы-Аскипара у воскепарцев будут проблемы с безопасностью. Для решения логистических проблем после возвращения анклавных сел Армения намерена провести новые дороги и заново проложить трубопроводы.
Премьер подчеркнул, что Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл Гаджилы находились вне карты Армении и в советское время, а села Ашагы-Аскипара и Кызыл Гаджилы в настоящее время находятся под азербайджанским контролем.
Также, по словам премьера, армянская сторона констатировала, что политической основой процесса делимитации является Алма-Атинская декларация 1991 года. По словам Пашиняна, на данный момент между Ереваном и Баку нет какой-либо договоренности по картам, на основе которых должна проводиться делимитация.
Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев 9 марта назвал приграничные села, передачи которых требует от Еревана Баку. В числе восьми сел Баку указал семь населенных пунктов Казахского района и одно село принадлежащее Нахчыванской АР.
Пашинян 18 марта на встрече с жителями приграничного села Воскепар Тавушской области рассказал о предложениях азербайджанской стороны и подчеркнул, что власти Армении стремятся не допустить новой войны.
Армянская сторона на переговорах в ответ требует освобождения территории 31 сел, якобы захваченных азербайджанской армией. Но, как известно, в 1992 году в ходе боевых действий армия Азербайджана вошла и до сих пор удерживает только территорию армянского села Арцвашен (Башкенд - Кядабекский район Азербайджана)
Общество
-
Сестра, адвокат и соратник по партии председателя Дашкесанской организации ПНФА Сахиба Мамедзаде рассказали Turan про обстоятельства его задержания и осуждения на 4 месяца.
-
- 21 март 2024, 20:10
Азербайджан борется со сложной проблемой селективных абортов - явлением, глубоко укоренившимся в общественном отношении к гендеру и подчеркиваемым тревожными статистическими данными, которые свидетельствуют о значительном гендерном дисбалансе при рождении. По данным Министерства юстиции, в январе текущего года было зарегистрировано 8 389 младенцев, при этом мальчики составляли 52,1%, а девочки - 47,9%. Это несоответствие указывает на гендерное соотношение, составляющее 116 мальчиков на каждые 100 новорожденных девочек, что подчеркивает тревожную тенденцию к выборочным абортам, основанным на гендерных предпочтениях.
-
С восходом солнца 20 марта Азербайджан приветствует радостный праздник Новруз, знаменующий приход весны и бережно хранимые культурные традиции. Однако на фоне праздничных приготовлений призрак роста цен нависает над рынками по всей стране, вызывая беспокойство потребителей и проливая свет на экономические реалии, характерные только для праздничного сезона.
-
- 20 март 2024, 15:32
Сброс грязных вод из кораблей в Каспий является одной из причин уничтожения живого мира крупнейшего соленого озера на планете, - об этом сообщает официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Написать отзыв