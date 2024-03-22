Пашинян перечислил села, предназначенные к возвращению Азербайджану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте Армении, перечислил названия азербайджанских сел и место их расположения, которые он намерен вернуть Азербайджану. Он заявил, что армянская сторона готова к началу полноценной делимитации границы на участке границы в Тавушской области.

По его словам, Ереван готов к делимитации на участке границы, расположенном у села Баганис с армянской стороны, с азербайджанской стороны перед селом расположен населенный пункт Баганис Айрум.

Далее с армянской стороны находится село Воскепар, перед ним с азербайджанской стороны расположено Ашагы-Аскипара.

На следующем участке с армянской стороны находится село Киранц, а с азербайджанской село Хейримли.

Затем расположено село Беркабер (с армянской стороны), а перед ним Кызыл Гаджилы (с азербайджанской стороны).

Премьер отметил, что эти азербайджанские сёла не являются анклавными, а сёла Баганис, Воскепар, Киранц, Беркабер «всегда останутся на карте» Армении".

Пашинян признал правоту жителей села Воскепар заявивших, что с возвращением Азербайджану села Ашагы-Аскипара у воскепарцев будут проблемы с безопасностью. Для решения логистических проблем после возвращения анклавных сел Армения намерена провести новые дороги и заново проложить трубопроводы.

Премьер подчеркнул, что Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл Гаджилы находились вне карты Армении и в советское время, а села Ашагы-Аскипара и Кызыл Гаджилы в настоящее время находятся под азербайджанским контролем.

Также, по словам премьера, армянская сторона констатировала, что политической основой процесса делимитации является Алма-Атинская декларация 1991 года. По словам Пашиняна, на данный момент между Ереваном и Баку нет какой-либо договоренности по картам, на основе которых должна проводиться делимитация.

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев 9 марта назвал приграничные села, передачи которых требует от Еревана Баку. В числе восьми сел Баку указал семь населенных пунктов Казахского района и одно село принадлежащее Нахчыванской АР.

Пашинян 18 марта на встрече с жителями приграничного села Воскепар Тавушской области рассказал о предложениях азербайджанской стороны и подчеркнул, что власти Армении стремятся не допустить новой войны.

Армянская сторона на переговорах в ответ требует освобождения территории 31 сел, якобы захваченных азербайджанской армией. Но, как известно, в 1992 году в ходе боевых действий армия Азербайджана вошла и до сих пор удерживает только территорию армянского села Арцвашен (Башкенд - Кядабекский район Азербайджана)