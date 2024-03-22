Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретились в Женеве
Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретились в Женеве
22 марта Межпарламентский Союз принял делегации из Армении и Азербайджана накануне 148-й Ассамблеи МПС, которая пройдет 23-27 марта в Женеве.
Президент МПС Тулия Аксон и генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг приветствовали в штаб-квартире МПС делегацию Армении во главе со спикером Национального собрания Аленом Симоняном и делегацию Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
Как сказано в пресс-релизе МПС, встреча была задумана как вклад в мирные переговоры между двумя сторонами. Парламентарии, как представители народа, призваны сыграть ключевую роль в снижении напряженности и укреплении доверия, а также в ратификации и реализации любого будущего мирного соглашения.
«МПС предложил обеим сторонам свои услуги для развития диалога, построения добрососедских отношений и помощи на пути к нормализации отношений между двумя странами.
Это была первая встреча двух спикеров парламентов. Обе стороны согласились продолжить диалог по восстановлению доверия под эгидой МПС.
Встреча последовала за миссией генерального секретаря МПС в Армению и Азербайджан в феврале 2024 года, в ходе которой была заложена основа для сегодняшних обсуждений», - отмечено в пресс-релизе.
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