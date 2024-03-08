bp раскрыла планы реализации своего солнечного проекта в Азербайджане

Компания Lightsource bp («дочка» компании bp) планирует до конца марта текущего года представить в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана окончательный вариант отчёта Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства солнечной электростанции «Шафаг».

Данная электростанция, которую планируется построить в Джабраильском районе, будет иметь мощность 240 МВт, сообщил главный специалист по планированию экологических и социальных вопросов Lightsource bp Аарон Шейн.

«В марте мы планируем представить окончательный вариант ОВОС проекта строительства СЭС «Шафаг» в министерство экологии Азербайджана и рассчитываем, что он будет утвержден в апреле», - сказал Шейн в среду на общественных слушаниях отчета.

По его словам, в отчете нашла отражение информация о текущем состоянии окружающей и социальной сред, прогнозы влияния реализации проекта на экологию и мероприятия, направленные на снижение возможности воздействия на окружающую среду и население.

«Строительства планируется начать во второй половине текущего года, оно займет в целом 18 месяцев», - сказал Шейн.

Глава пресс-службы компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы, в свою очередь, подчеркнула, что компания рассчитывает подписать с правительством Азербайджана окончательное инвестиционное решение (ОИР) по строительству данной СЭС до конца текущего года.

Согласно отчету ОВОС, СЭС будет построена в Джабраильском районе, на северо-западе от реки Араз, в 6 км к югу от города Джабраил, вблизи от поселка Хаджилы.

Территория станции составит 802 га, мощность переменного тока (генерирующая мощность) станции - 240 МВт (на пике 288 МВт).

Проект включает в себя проектирование, поставку оборудования, строительство, монтаж, испытания, ввод в строй и эксплуатацию фотоэлектрической солнечной электростанции.

Компания Lightsource bp будет отвечать за строительство, ввод и эксплуатацию станции.

Электроэнергия, производимая электростанцией, в конечном итоге будет передаваться в национальную электросеть Азербайджана. В рамках проекта также планируется строительство подстанции 33/330 кВ.

В соответствии с графиком, с июля по октябрь 2024 года компания Lightsource bp планирует провести мобилизацию сил и средств (рабочую силу, технику и проч.) и осуществить подготовку территории. Строительство СЭС будет вестись с октября 2024 года по ноябрь 2025 года, пуско-наладочные испытания начнутся в ноябре 2025 года, коммерческая эксплуатация станции начнется с декабря 2025 года.

Ожидается, что в течение 6-8 месяцев строительный персонал составит в среднем 300 человек, а в пиковый период достигнет 700 человек.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что строительство СЭС «Шафаг» позволит обеспечить электроэнергией Сангачальский терминал и экспортировать освободившийся газ в Европу. Ожидается, что СЭС будет ежегодно вырабатывать 500 млн кВт/час электроэнергии.

Минэнерго Азербайджана и bp 3 июня 2021 года подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джабраильском районе. Инвестиции в проект оцениваются в $200 млн.

Компания SOCAR и АИК 21 сентября 2023 года подписали с bp меморандум о намерении по присоединению к проекту строительства СЭС «Шафаг».