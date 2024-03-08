bp раскрыла планы реализации своего солнечного проекта в Азербайджане
- Энергетика
- 8 март 2024, 10:13
- 323
bp раскрыла планы реализации своего солнечного проекта в Азербайджане
Компания Lightsource bp («дочка» компании bp) планирует до конца марта текущего года представить в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана окончательный вариант отчёта Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства солнечной электростанции «Шафаг».
Данная электростанция, которую планируется построить в Джабраильском районе, будет иметь мощность 240 МВт, сообщил главный специалист по планированию экологических и социальных вопросов Lightsource bp Аарон Шейн.
«В марте мы планируем представить окончательный вариант ОВОС проекта строительства СЭС «Шафаг» в министерство экологии Азербайджана и рассчитываем, что он будет утвержден в апреле», - сказал Шейн в среду на общественных слушаниях отчета.
По его словам, в отчете нашла отражение информация о текущем состоянии окружающей и социальной сред, прогнозы влияния реализации проекта на экологию и мероприятия, направленные на снижение возможности воздействия на окружающую среду и население.
«Строительства планируется начать во второй половине текущего года, оно займет в целом 18 месяцев», - сказал Шейн.
Глава пресс-службы компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы, в свою очередь, подчеркнула, что компания рассчитывает подписать с правительством Азербайджана окончательное инвестиционное решение (ОИР) по строительству данной СЭС до конца текущего года.
Согласно отчету ОВОС, СЭС будет построена в Джабраильском районе, на северо-западе от реки Араз, в 6 км к югу от города Джабраил, вблизи от поселка Хаджилы.
Территория станции составит 802 га, мощность переменного тока (генерирующая мощность) станции - 240 МВт (на пике 288 МВт).
Проект включает в себя проектирование, поставку оборудования, строительство, монтаж, испытания, ввод в строй и эксплуатацию фотоэлектрической солнечной электростанции.
Компания Lightsource bp будет отвечать за строительство, ввод и эксплуатацию станции.
Электроэнергия, производимая электростанцией, в конечном итоге будет передаваться в национальную электросеть Азербайджана. В рамках проекта также планируется строительство подстанции 33/330 кВ.
В соответствии с графиком, с июля по октябрь 2024 года компания Lightsource bp планирует провести мобилизацию сил и средств (рабочую силу, технику и проч.) и осуществить подготовку территории. Строительство СЭС будет вестись с октября 2024 года по ноябрь 2025 года, пуско-наладочные испытания начнутся в ноябре 2025 года, коммерческая эксплуатация станции начнется с декабря 2025 года.
Ожидается, что в течение 6-8 месяцев строительный персонал составит в среднем 300 человек, а в пиковый период достигнет 700 человек.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что строительство СЭС «Шафаг» позволит обеспечить электроэнергией Сангачальский терминал и экспортировать освободившийся газ в Европу. Ожидается, что СЭС будет ежегодно вырабатывать 500 млн кВт/час электроэнергии.
Минэнерго Азербайджана и bp 3 июня 2021 года подписали Исполнительный договор о сотрудничестве в области оценки и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Джабраильском районе. Инвестиции в проект оцениваются в $200 млн.
Компания SOCAR и АИК 21 сентября 2023 года подписали с bp меморандум о намерении по присоединению к проекту строительства СЭС «Шафаг».
Энергетика
-
- 8 март 2024, 10:15
Компания bp вместе с партнерами инвестировала свыше $84 млрд в проекты в Азербайджане и в регионе, сообщила глава пресс-службы компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы. «На сегодняшний день bp вместе со своими партнерами инвестировала свыше $84 млрд в проекты, которые компания осуществляет в Азербайджане и в регионе», - сказала она.
-
- 8 март 2024, 10:10
Более половины российских организаций сферы добычи нефти и газа были прибыльными в 2023 году, сообщает Росстат. Доля получивших положительный финансовый результат компаний в отрасли - 57,8%, что на 3,3 п.п. выше, чем годом ранее.
-
- 8 март 2024, 10:07
Казахстан и Саудовская Аравия подписали соглашение о реализации совместного проекта по строительству ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 1 ГВт, сообщила пресс-служба президента Казахстана. Глава государства Касым-Жомарт Токаев вчера принял министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда.
-
- 8 март 2024, 10:05
Туркменистан перевыполнил план по добыче нефти и газового конденсата в первые месяцы 2024 года. Государственный концерн «Туркменнефть» превзошел плановые показатели по добыче нефти и конденсата на 2,4% — выполнение плана по переработке компанией составило 102,4%. План по переработке нефти также превышен — на 1,9%, заявил зампред правительства республики Батыр Аманов.
Написать отзыв