Что происходить на европейском рынке электромобилей?

Германская Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в июле впервые обошла Tesla Inc. по продажам электромобилей в Европе, став лидером этого рынка.

Продажи полностью электрических автомобилей BMW в регионе в прошлом месяце выросли более чем на треть, до 14 869 единиц, говорится в обзоре аналитической компании Jato Dynamics. Реализация машин Tesla сократилась на 16%, до 14 561.

Tesla по-прежнему сохраняет лидерство в Европе по количеству проданных с начала этого года электромобилей, однако она все больше уступает позиции в регионе таким компаниям, как BMW и Volvo Car AB.

В общей сложности в Европе в июле было продано 139,3 тыс. новых электромобилей - на 6% меньше, чем годом ранее.

Автомобиль Tesla Model Y остался самым продаваемым электромобилем в регионе в первом полугодии, однако в июле продажи этой модели упали на 16%. BMW выигрывает за счет высокого спроса на такие модели, как i4 и iX1, которые опережают по продажам сопоставимые автомобили Mercedes и Audi.

Спрос на электромобили в Европе идет на спад после отмены или сокращения стимулов для этого рынка в ряде стран, включая Германию и Швецию. В результате некоторые автопроизводители, в том числе Volkswagen и Mercedes-Benz, были вынуждены пересмотреть свои цели в сегменте электромобилей.

Китайские автопроизводители, такие как BYD Co. и SAIC Motor Corp., постепенно наращивали присутствие в Европе в этом году, однако недавнее введение Еврокомиссией дополнительных пошлин на поставки электромобилей из КНР ослабило этот импульс.