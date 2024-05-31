Казахстанские мини-НПЗ снизили объемы переработки на 23%

Переработка сырья на мини-НПЗ составила в этом периоде 149,9 тыс. тонн, против 195,9 тыс. тонн в январе-марте 2023 года, сообщает агентство Argus.

Наибольшее падение показали Амангельдинский ГПЗ (по причине ремонтных работ на Амангельдинском газоконденсатном месторождении) и Mangistau Oil Refining в Актау. Простаивал завод Ural Petroleum в Западно-Казахстанской области, лишь отгружая ранее произведенные нефтепродукты. Другие мини-НПЗ также ощущали нехватку сырья, на деятельность заводов в Актюбинской области повлияло наводнение.

Всего в стране официально зарегистрированы 23 мини-НПЗ, однако в течение прошлого года стабильно работали только 10 из них. Еще 6 производили зимнее дизтопливо методом компаундирования.

В большинстве своем казахстанские мини-НПЗ производят продукты первичной переработки нефти, в том числе мазут, печное и судовое топливо, дизтопливо, средние и тяжелые дистилляты, закупая сырьё у мелких добывающих компаний, не имеющих доступа к экспортной трубе и крупным НПЗ. В начале марта 2024 года министерство энергетики Казахстана начало отзыв паспортов производства мини-НПЗ, в которых отсутствует информация о наличии установок вторичных процессов переработки нефти.