По коммерческой привлекательности “Азери-Чираг-Гюнешли” оказался самым привлекательным нефтяным проектом в прикаспийском бассейне

Через два дня исполняется 30 лет "контракта века" - соглашения по разделу продукции (СРП) по глубоководным каспийским месторождениям "Азери-Чираг-Гюнешли".

Контракт был заключен сроком на 30 лет. Однако 14 сентября 2017 года контракт был продлен до 2050 года. Добыча первой нефти началось в начале ноября 1997 года.

Согласно данным компании bp-Azerbaijan (оператор проекта), до 1 июля 2024 года в проект АЧГ был вложен около 56,7 млрд. долларов (из них 45,5 млрд - капитальные расходы). В результате было добыто 4,39 млрд баррелей нефти.

Эти расходы в проект АЧГ много или мало? Ответит на этот вопрос можно при сравнении АЧГ с другим каспийским проектом - казахстанским мега проектом “Кашаган” (открыто в 2000 году, извлекаемые запасы оцениваются около 1,3 млрд тонн нефти, добыча началось лишь в октябре 2016 года). В рамках проекта “Кашаган” чтобы извлечь первые объемы нефти было инвестировано около 56 млрд долларов капитальных расходов. Также сравнение можно вести с проектом разработки месторождения “Тенгиз”, расположенное на суше Казахстана (оно открыто в 1979 году, запасы более 1,1 млрд тонн, разработка месторождения началась в 1985 году и по нему казахстанское правительство с иностранными инвесторами подписало соглашение в апреле 1993 года). Стоимость только капитальных расходов проекта расширения месторождения Тенгиз (с 26 млн тонн до 38 млн тонн) превышает 46 млрд долларов.

Отметим, что за прошедшее время на контрактной площади АЧГ было добыто также 229,9 млрд кубометров попутного газа. Из этих объемов только 56,9 млрд кубометров удалось перевести в товарные объемы, а 173 млрд кубометров обратно закачаны в нефтяные скважины для поддержания пластового давления.

Согласно контракту, попутный газ в Сангачальском терминале передается Госнефтекомпании Азербайджана безвозмездно.